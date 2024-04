Bolsas na Ásia voltam a cair e índice de referência "apaga" ganhos do ano

O índice de referência das ações da Ásia "apagou" seus ganhos no ano com as preocupações dos investidores com taxas de juros mais altas por um tempo maior e tensões geopolíticas

Segundo a Bloomberg, o MSCI Asia Pacific Index caiu 0,4% na quarta-feira antes de reverter a perda e ficar pouco alterado. As ações do setor de bens de consumo foram o maior problema, enquanto as ações de hardware de tecnologia avançaram.

As ações de Hong Kong pouco se alteraram, enquanto os indicadores da China continental se recuperaram das perdas de terça-feira após dados econômicos mistos. As ações chinesas de pequena capitalização subiram, já que o principal órgão regulador de valores mobiliários do país procurou aliviar a preocupação com o possível fechamento de capital de empresas com saúde financeira debilitada.

Papéis de empresas asiáticas estão sendo pressionados pelo recrudescimento das tensões no Oriente Médio, uma lenta recuperação econômica da China e um possível adiamento de cortes nos juros dos EUA. A retração atingiu até ações de empresas de chips.

