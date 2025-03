Bolsas de NY sobem com avanço do orçamento americano e fôlego do setor de tecnologia

Os mercados globais respiraram um pouco mais aliviados nesta sexta-feira, 14. As bolsas de Nova York abriram com firme alta após uma sessão de forte queda na véspera.

O motivo do otimismo foi a notícia de que o orçamento americano conta com votos suficientes para ser aprovado. A boa toada afasta, ao menos temporariamente, o risco de paralisação do governo dos Estados Unidos. A confirmação reduziu parte das incertezas que vinham pressionando os investidores, dando novo fôlego aos ativos.

Índices registram recuperação significativa

Por volta das 10h40 (horário de Brasília), os principais índices de Wall Street apresentavam ganhos expressivos:

Dow Jones : alta de 0,52% , aos 41.028,50 pontos;

: alta de , aos 41.028,50 pontos; S&P 500 : avanço de 1,17% , aos 5.586,34 pontos;

: avanço de , aos 5.586,34 pontos; Nasdaq: valorização de 1,73%, atingindo 17.603,09 pontos.

O setor de tecnologia liderava os ganhos, com avanço de 2,12%, seguido pelo segmento de consumo discricionário, que subia 1,62%. Esses setores foram os mais impactados pela recente aversão ao risco no mercado, mas agora reagem positivamente à melhora do cenário fiscal americano.

Apesar do otimismo inicial, o clima de cautela persiste. A possibilidade de novas tarifas impostas por Donald Trump em uma eventual reeleição e o aumento das tensões comerciais entre os Estados Unidos e seus principais parceiros seguem no radar dos investidores. A incerteza sobre a política comercial americana pode limitar o ímpeto de recuperação do mercado.