Bolsas da Europa operam em alta no último pregão do ano, com esperança de relaxamento monetário

As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta sexta-feira, 29, no último pregão de 2023, em meio a esperanças de relaxamento monetário por parte de alguns grandes bancos centrais no próximo ano.

Por volta das 8h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,30%, a 479,53 pontos, se encaminhando para acumular fortes ganhos neste ano e garantir seu melhor dezembro desde 2021.

Os mercados acionários globais têm mostrado tendência de valorização desde meados deste mês, quando o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) sinalizou que poderá começar a reduzir juros em 2024. Há expectativas de que o Banco da Inglaterra (BoE) também anuncie seu primeiro corte de juros no ano que vem.

Há incertezas, porém, em relação à perspectiva do Banco Central Europeu (BCE). Nesta quinta-feira, o dirigente do BCE e presidente do BC austríaco, Robert Holzmann disse não haver garantias de que a instituição reduzirá juros em 2024.

A agenda da Europa está vazia nesta sexta, e o mercado inglês vai encerrar os negócios mais cedo.

Às 8h20 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,23%, a de Paris avançava 0,34% e a de Frankfurt ganhava 0,28%. Já as de Milão e Madri tinham altas de 0,41% e 0,33%, respectivamente. Exceção, a de Lisboa caía 0,12%.