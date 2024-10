BofA tem lucro e receita acima do esperado no 3º tri; ações sobem no pré-mercado

O Bank of America reportou queda de 12% no lucro líquido no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior para US$ 6,9 bilhões, ou 81 centavos por ação, com maiores provisões para perdas com empréstimos e aumento de despesas.

O desempenho, porém, bateu as estimativas do mercado, que previa um lucro por ação de 77 centavos. A ação do banco subiu 2,5% na negociação pré-mercado.

A receita aumentou 1% para US$ 25,49 bilhões, com os ganhos em receita de negociação, gestão de ativos e taxas de banco de investimento compensando a queda de 2,9% na receita líquida de juros. Ainda assim, os US$ 14,1 bilhões reportados superaram a estimativa de US$ 14,06 bilhões da StreetAccount.

A receita líquida de juros no terceiro trimestre foi maior do que no segundo trimestre, indicando uma possível recuperação dessa métrica, que é a principal fonte de rentabilidade para os bancos. Em julho, o banco havia afirmado que a receita líquida de juros se recuperaria na segunda metade do ano.

O trimestre mostrou que o banco também se beneficia da atividade crescente em Wall Street por meio de suas operações de negociação e consultoria. A receita de negociação de ações, por exemplo, saltou 18% para US$ 2 bilhões, com maiores volumes de caixa e derivativos. Já a receita de trading em renda fixa subiu 8%, para US$ 2,9 bilhões, superando o consenso, impulsionada por operações em moedas e juros.