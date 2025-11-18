Bitcoin cai abaixo de US$ 90 mil em menor valor em sete meses

O bitcoin recuou para US$ 89.953 nesta terça-feira, 18, rompendo o patamar de US$ 90 mil pela primeira vez em sete meses. O movimento aprofunda a tendência de baixa iniciada em outubro e elimina todos os ganhos da criptomoeda em 2025.

Desde o topo histórico de US$ 126 mil, a desvalorização já se aproxima de 30%. Apenas nas últimas 24 horas, posições de compra e venda equivalentes a US$ 950 milhões foram liquidadas, segundo dados da Coinglass. A reversão de tendência afeta diretamente a confiança de investidores de varejo e institucionais.

Ações de empresas cripto e altcoins seguem em queda

A liquidação do bitcoin tem contaminado outros segmentos de ativos digitais. A ether já acumula queda de 40% desde agosto e caiu 1% nesta terça, sendo negociada a US$ 2.997. As ações de empresas com exposição direta ao setor também estão em baixa.

Coinbase, Riot Platforms, Mara Holdings e Strategy Inc. recuam com o enfraquecimento do sentimento de risco, enquanto investidores institucionais reavaliam suas posições após os recentes prejuízos.

Operadores de opções intensificam apostas de queda nos níveis de US$ 85 mil e US$ 80 mil. O clima de pessimismo aumenta a expectativa de que o setor de ativos digitais continue a perder valor enquanto a incerteza macroeconômica persistir.

Às 5h57, no horário de Brasília, o bitcoin operava em queda de 4,56%, cotado a US$ 91.254,90.