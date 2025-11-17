Queda do bitcoin mostra 'comportamento irracional' de investidores, diz gestor

A intensa queda do bitcoin nos últimos dias, com a criptomoeda operando agora abaixo dos US$ 100 mil, intrigou especialistas desde a última sexta-feira, 14. Um deles, o gestor James Thorne, afirmou em uma publicação no X, antigo Twitter, que o episódio seria mais um exemplo do "comportamento irracional" de investidores.

Thorne é o estrategista-chefe da Wellington Altus, uma das maiores e mais conhecidas gestoras de ativos do Canadá. Ele destacou que a desvalorização recente da criptomoeda é contraditória, porque acontece exatamente em um momento em que o "caso de longo prazo" a favor do ativo está se fortalecendo.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

O executivo ressaltou que o cenário macroeconômico global tende a melhor em breve, com o Federal Reserve dando sinais de injeção de liquidez nos mercados a partir de um corte de juros mais intenso nos Estados Unidos. Além disso, Jerome Powell deverá sair da presidência do Fed em 2026, sendo substituído por um nome potencialmente mais favorável a esse movimento.

"As escolhas políticas do presidente Powell já produziram uma recessão imobiliária, um resultado do qual o Fed é o único responsável. A combinação de condições financeiras excessivamente restritivas, resposta política tardia e dependência de indicadores retrospectivos distorceu a disponibilidade de crédito e enfraqueceu um dos setores-chave da economia", comentou.

O futuro do bitcoin

Por outro lado, Thorne disse que o cenário para a criptomoeda está cada vez mais positivo. "A adoção do bitcoin continua acelerando, impulsionada por projetos de lei em tramitação que prometem maior clareza regulatória. Sim, o dinheiro fiduciário continua sendo injetado na economia global. Nada mudou".

"A escassez digital do bitcoin permanece incomparável, impulsionando a adoção institucional e fomentando a inovação contínua em Wall Street", destacou o executivo. Nesse cenário, ele acredita que a tese de investimento na criptomoeda tem ganhado cada vez mais força no longo prazo.

Por isso, ele classificou as vendas recentes de investidores como um "exemplo clássico de comportamento irracional nos mercados". "O jargão 'comprar na baixa, vender na alta' é fácil de dizer, mas extremamente difícil de executar", disse ainda Thorne, sinalizando que esse seria um momento favorável para executar essa estratégia.

"Mudanças profundas na liquidez e transições estruturais frequentemente criam oportunidades que só parecem óbvias em retrospectiva. A alta do mercado termina quando a liquidez seca, não quando começa; isso sempre foi assim", disse. Em publicações posteriores, Thorne reforçou sua projeção de que o Fed vai injetar mais liquidez no mercado, o que beneficiaria ativos como o bitcoin.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok