Bilionário Gilinski sobe oferta por controle do Éxito

O banqueiro bilionário Jaime Gilinski aumentou sua proposta para adquirir, do GPA (PCAR3), o controle do Almacenes Éxito, de acordo com um documento preliminar visto pela Bloomberg.

Gilinski enviou a proposta ao GPA — o maior acionista do Éxito — nesta terça-feira, oferecendo US$ 586,5 milhões em dinheiro por uma participação de 51% na companhia. Isso representa um prêmio por ação de mais de 30% em relação à proposta original, que foi feita no mês passado por 96,5% do Éxito e acabou rejeitada pelo conselho do GPA.

As ações do GPA foram à máxima da sessão após a notícia, fechando em alta de 4,8% a R$ 22,50 nesta terça-feira em São Paulo.

Se bem-sucedida, a transação daria a Gilinski o controle de uma das empresas mais proeminentes da Colômbia, que administra mais de 500 lojas em todo o país e tem operações no Uruguai e na Argentina. O movimento também viria após um acordo entre Gilinski e a família real de Abu Dhabi para controlar o Grupo Nutresa.

Gilinski e GPA precisam entrar em um pré-acordo até o fim de agosto, segundo o documento.

A oferta revisada aumenta a pressão sobre o GPA e também sobre o Casino — que procura melhorar sua liquidez e cortar sua dívida.

O Casino possui uma fatia de 41% no GPA, que, por sua vez, detém cerca de 96,5% do Éxito. O GPA tem considerado uma potencial segregação do Éxito nos últimos trimestres.

O GPA não respondeu imediatamente a pedido de comentário