GPA confirma nova oferta de bilionário colombiano pela rede Éxito

O GPA (PCAR3) confirmou a nova oferta do bilionário Jaime Gilinski pela rede colombiana Éxito, do qual o grupo brasileiro é controlador. A informação foi antecipada pela agência de notícias Bloomberg. A nova oferta é válida até dia 21 de julho.

A nova oferta melhorou o prêmio em relação ao oferecido anteriormente. Agora, Gilinski está oferecendo US$ 586.500.000 por 51% da empresa, o que representaria US$ 1.150.000.000 pela totalidade do capital social. Na oferta anterior, Gilinski oferecia US$ 836 milhões pelos 96,52% do capital social da rede supermercadistas colombiana detido pelo GPA, o que não foi aceito pela companhia.

De acordo com os termos, a nova oferta é vinculante e a empresa Campbelltown Inc. ou outra entidade a ser determinada após diligência adicional será o veículo comprador. O valor sera pago em dinheiro e o comprador, diz a carta de oferta, tem capacidade financeira para a aquisição, sem estar sujeito à obtenção de financiamento.

“Importante ressaltar que o recebimento da nova oferta não altera ou suspende a transação em curso para segregação dos negócios do GPA e do Éxito, conforme anunciada ao mercado”, diz o GPA no documento, acrescentando que a transação continua em evolução e tem previsão de conclusão nas próximas semanas.

Mais um capítulo da saída do Casino

As ofertas de Gilinski são mais um capítulo no anúncio da saída do Casino da América Latina. E era mesmo o que se esperava que acontecesse mais rapidamente depois da venda da participação no Assaí. Agora, o mercado tenta antecipar o futuro da rede dona do Pão de Açúcar e do Extra, que vive, em meio a tudo isso, seu processo de reestruturação.

Abilio Diniz de volta à empresa fundada por seu pai? Enxurrada de ações do GPA (PCAR3) na bolsa? Entrada de novos fundos estrangeiros em uma das mais tradicionais redes de supermercado do país? Muitas dúvidas rondam a ação do grupo desde 26 de junho, quando o Casino anunciou seus planos para melhorar a liquidez e tentar superar o bolo de dívidas que acumulou.