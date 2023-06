GPA: bilionário colombiano faz proposta de US$ 836 milhões por ações do Éxito

O GPA (PCAR3) recebeu uma proposta de US$ 836 milhões (R$ 4 bilhões na conversão de quarta-feira, 28) para vender os 96,52% que detém do capital social da rede supermercadistas colombiana Éxito. A oferta vinculante foi feita pelo bilionário Jaime Gilinski, um dos maiores banqueiros da América Latina e dono do conglomerado do setor alimentar Nutresa, desde 2022. Segundo a revista Forbes, Gilinski é dono de uma fortuna de US$ 5,7 bilhões.

A oferta, com validade até 7 de julho, segue agora para avaliação do conselho do GPA e não depende de financiamento de terceiros. Com pagamento em dinheiro, a aquisição se daria por meio de uma oferta de aquisição das ações, negociadas da Colômbia.

Em fevereiro, a saída da rede de supermercados colombiana de baixo do guarda-chuva reduziu o capital do GPA em R$ 7,133 bilhões. Em troca, os acionistas receberam quatro ações de emissão do Éxito para cada uma ação detida do GPA. A entrega foi feita por meio de BDRs. Investidores com ADRs da GPA receberam ADRs da Éxito admitidos à negociação na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês).

Mais um capítulo da saída do Casino

A oferta de Gilinski é mais um capítulo no anúncio da saída do Casino da América Latina. E era mesmo o que se esperava que acontecesse mais rapidamente depois da venda da participação no Assaí. Agora, o mercado tenta antecipar o futuro da rede dona do Pão de Açúcar e do Extra, que vive, em meio a tudo isso, seu processo de reestruturação.

Abilio Diniz de volta à empresa fundada por seu pai? Enxurrada de ações do GPA (PCAR3) na bolsa? Entrada de novos fundos estrangeiros em uma das mais tradicionais redes de supermercado do país? Muitas dúvidas rondam a ação do grupo desde segunda-feira, 26, quando o Casino anunciou seus planos para melhorar a liquidez e tentar superar o bolo de dívidas que acumulou.