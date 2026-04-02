Esta única sigla da IA já vale trilhões de dólares — mas ninguém sabe seu significado

A inteligência artificial entrou em uma nova fase — menos técnica e mais conceitual. No centro dessa discussão está a AGI (Inteligência Geral Artificial), considerada por especialistas como o próximo grande salto da tecnologia.

O problema é que, apesar de movimentar trilhões de dólares e orientar estratégias de gigantes como Nvidia e Google, ainda não existe consenso sobre o que, de fato, define a AGI. A indefinição não é apenas acadêmica: ela influencia investimentos, narrativas e o futuro do mercado de trabalho.

O que é AGI — e por que ninguém concorda

A AGI é geralmente descrita como um sistema capaz de realizar qualquer tarefa cognitiva que um ser humano consegue executar. Diferente das IAs atuais, que são altamente especializadas, a AGI teria capacidade geral, adaptável a diferentes contextos.

Na prática, isso significa sair de sistemas que escrevem textos ou analisam dados para uma inteligência que poderia, por exemplo, aprender qualquer atividade humana — do raciocínio abstrato a tarefas físicas.

O problema é que essa definição ainda é vaga. Não há métricas claras nem um teste universalmente aceito para determinar quando a AGI foi alcançada.

A declaração que reacendeu o debate

A discussão ganhou força após Jensen Huang, CEO da Nvidia, afirmar que a AGI já teria sido alcançada. Em entrevista ao podcast de Lex Fridman, ele sugeriu que sistemas atuais já seriam capazes de criar e operar empresas bilionárias.

A fala chama atenção não apenas pelo conteúdo, mas pelo contexto. A Nvidia é hoje uma das empresas mais beneficiadas pelo avanço da IA, fornecendo a infraestrutura que sustenta grande parte dos modelos atuais.

A definição adotada por Huang prioriza geração de valor econômico — uma abordagem que favorece empresas posicionadas no centro desse ecossistema.

Testes, conceitos e a dificuldade de medir inteligência

Ao longo dos anos, diferentes tentativas buscaram estabelecer critérios para definir AGI.

Um dos exemplos mais conhecidos é o “teste do café”, proposto por Steve Wozniak: uma máquina seria considerada AGI quando conseguisse entrar em uma casa desconhecida e preparar café de forma autônoma.

Mais recentemente, o Google DeepMind propôs uma classificação em cinco níveis, que vai de sistemas emergentes até inteligências super-humanas. Nessa escala, modelos atuais como o ChatGPT seriam classificados como “AGI emergente”.

Ainda assim, nenhuma dessas abordagens se consolidou como padrão.