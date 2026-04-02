Esta única sigla da IA já vale trilhões de dólares — mas ninguém sabe seu significado

Dólar (sakchai vongsasiripat/Getty Images)
Redatora
Publicado em 2 de abril de 2026 às 11h53.
A inteligência artificial entrou em uma nova fase — menos técnica e mais conceitual. No centro dessa discussão está a AGI (Inteligência Geral Artificial), considerada por especialistas como o próximo grande salto da tecnologia.
O problema é que, apesar de movimentar trilhões de dólares e orientar estratégias de gigantes como Nvidia e Google, ainda não existe consenso sobre o que, de fato, define a AGI. A indefinição não é apenas acadêmica: ela influencia investimentos, narrativas e o futuro do mercado de trabalho.
A AGI é geralmente descrita como um sistema capaz de realizar qualquer tarefa cognitiva que um ser humano consegue executar. Diferente das IAs atuais, que são altamente especializadas, a AGI teria capacidade geral, adaptável a diferentes contextos.
Na prática, isso significa sair de sistemas que escrevem textos ou analisam dados para uma inteligência que poderia, por exemplo, aprender qualquer atividade humana — do raciocínio abstrato a tarefas físicas.A diferença entre quem usa IA e quem não usa já está aparecendo. Veja como começar aqui
O problema é que essa definição ainda é vaga. Não há métricas claras nem um teste universalmente aceito para determinar quando a AGI foi alcançada.
A discussão ganhou força após Jensen Huang, CEO da Nvidia, afirmar que a AGI já teria sido alcançada. Em entrevista ao podcast de Lex Fridman, ele sugeriu que sistemas atuais já seriam capazes de criar e operar empresas bilionárias.
A fala chama atenção não apenas pelo conteúdo, mas pelo contexto. A Nvidia é hoje uma das empresas mais beneficiadas pelo avanço da IA, fornecendo a infraestrutura que sustenta grande parte dos modelos atuais.
A definição adotada por Huang prioriza geração de valor econômico — uma abordagem que favorece empresas posicionadas no centro desse ecossistema.
Ao longo dos anos, diferentes tentativas buscaram estabelecer critérios para definir AGI.
Um dos exemplos mais conhecidos é o “teste do café”, proposto por Steve Wozniak: uma máquina seria considerada AGI quando conseguisse entrar em uma casa desconhecida e preparar café de forma autônoma.
Mais recentemente, o Google DeepMind propôs uma classificação em cinco níveis, que vai de sistemas emergentes até inteligências super-humanas. Nessa escala, modelos atuais como o ChatGPT seriam classificados como “AGI emergente”.
Ainda assim, nenhuma dessas abordagens se consolidou como padrão.