BHP diz que proposta à Anglo está "de acordo com sua estratégia"

A BHP disse a investidores australianos que sua oferta de US$ 39 bilhões pela Anglo American está de acordo com sua estratégia e que será "disciplinada em sua abordagem", segundo informações da Reuters.

O maior grupo de mineração do mundo está avaliando qual será o próximo passo depois que sua proposta inicial de aquisição foi rejeitada pela Anglo na semana passada. E eventual união das duas mineradores criaria a maior empresa do mundo do ramo, responsável por 10% do setor.

“Eles não puderam dizer muito, mas continuaram reiterando que precisam ser disciplinados”, disse um gerente de portfólio de um fundo que conversou com a equipe de relações com investidores da BHP na segunda-feira, segundo a Reuters

Ambos os investidores da BHP disseram que viam valor em um acordo, dada a qualidade dos ativos de cobre da Anglo e os preços de longo prazo do metal (vital e estratégico para a transição energética verde) e que estariam abertos à possibilidade de a BHP aumentar sua oferta.

Em um processo paralelo, o banco suíço UBS, consultor da BHP, começou a agendar reuniões com gestores de fundos para esta semana. As negociações indicam o esforço que a BHP está fazendo para ajustar uma proposta revisada para a Anglo.

As ações da Anglo em Londres subiram 1,87%, para 26,92 libras, nesta segunda-feira. Já As ações da BHP fecharam em baixa de 0,42%, a 42,97 dólares australianos em Sydney.