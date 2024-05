Ibovespa abre em queda de olho em China, mas ainda impactado por Petrobras (PETR4)

O Ibovespa abriu em queda na sessão desta sexta-feira, 17. A semana termina marcada por uma agitação no mercado com a demissão do presidente da Petrobras (PETR4), Jean Paul Prates, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - e a bolsa ainda sente o impacto. Apesar do índice ter fechado em leve alta na sessão anterior, devido a dados mais amenos da inflação americana, o Ibovespa volta a amargar perdas com a petroleira recuando.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,36% aos 127.826 pontos

Em dia de agenda mais esvaziada, o destaque fica para o cenário internacional, em especial, a China. Nesta sexta, autoridades chinesas anunciaram novos planos para fortalecer o setor imobiliário, flexibilizando as regras hipotecárias e ordenando que os governos locais comprem casas não vendidas. Os pisos das taxas de hipotecas para primeiras e segundas residências foram removidos.

O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central do país) também reduziu a entrada mínima para quem compra a primeira casa, para 15%. Para a segunda residência, a parcela inicial caiu para 25% do valor total. Com isso, as ações do segmento na China se recuperaram, fazendo com que a bolsa de Hong Kong fechasse com alta de 0,91%, enquanto a bolsa de Xangai avançou mais de 1%.

Somado ao movimento, a China também parece se recuperar em alguns setores da economia. Segundo dados divulgados hoje pelo National Bureau of Statistics (NBS), o setor industrial cresceu 6,7% em abril frente ao mesmo período do ano anterior. O resultado veio acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, de avanço de 5,5%, o que pode animar investidores.

O movimento auxiliou o minério de ferro com os contratos para setembro, os mais negociados, fechando em alta de 1,43% a 885 yuan (US$ 122,57) a tonelada, o que também impacta Vale (VALE3). A minerada subia - mas não o suficiente para puxar o índice para cima - cerca de 0,57% às 10h37 desta manhã.

“Ainda no exterior, o apetite por ativos mais arriscados pode ter sofrido um revés em detrimento da redução das apostas de corte de juros na economia americana, depois de falas de alguns membros do Fed, em que sugeriram que o banco central americano deveria manter as taxas de juros mais altas por um período maior, a fim de ter certeza de que a inflação de fato está controlada”, aponta Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da Stonex Banco de Câmbio.