Berkshire Hathaway, de Buffett, zera participação na Stone e mantém uma ação sob 'sigilo'

A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, vendeu 10 milhões de ações da Apple nos últimos três meses de 2023. A venda, representando cerca de 1,1% da participação da Berkshire na empresa de tecnologia, foi notável, pois Buffett havia dito em 2021 que uma decisão anterior de reduzir sua participação na Apple foi "provavelmente um erro". Mesmo após a venda de ações, a posição de 5,9% da Berkshire na Apple valia US$ 174 bilhões no final do ano.

As informações estão em relatório trimestral enviado à SEC (Securities and Exchange Commission), órgão regulador dos Estados Unidos, na última quarta-feira, 14. O documento também mostrou que a Berkshire também reduziu suas participações na fabricante de impressoras e PCs HP em 78%, vendendo quase 80 milhões de ações no quarto trimestre, e se desfez de 32% de sua participação na empresa de mídia Paramount Global, vendendo 30,4 milhões de ações.

A aposta na Paramount em 2022 tinha sido vista como um endosso ao investimento da empresa em sua plataforma de streaming Paramount+, bem como sua capacidade de competir com concorrentes com bolsos mais profundos, como Netflix, Disney e Warner Bros. Discovery.

A Berkshire também zerou seus investimentos no negócio de pagamentos StoneCo, nas seguradoras Globe Life e Markel Corporation, e na construtora DR Horton. A Berkshire não divulgou nenhum novo investimento no quarto trimestre de 2023, embora tenha aumentado suas participações no operador de rádio por satélite SiriusXM e nas gigantes do petróleo Chevron e Occidental Petroleum.

As vendas de ações fizeram com que o número de títulos que a Berkshire detém em sua carteira de ações multibilionária caísse para 41 no final de 2023. Nos doze meses anteriores, tinha ações de 49 companhias.

Ação secreta

Além disso, pelo segundo trimestre consecutivo, a Berkshire divulgou que omitiu pelo menos um investimento do relatório trimestral. A empresa do Oráculo de Omaha solicitou tratamento confidencial da SEC. A empresa geralmente faz esse pedido quando está no meio de uma compra significativa.

Eles adotaram a mesma abordagem ao acumular suas participações multibilionárias na Chevron e na Verizon em 2020. A estratégia impediu que apostas ainda incompletas aumentassem o preço das ações, tornando mais caro concluir a construção de suas participações.