BB Seguridade (BBSE3) anuncia R$ 3,21 bilhões em dividendos: veja quem tem direito

A BB Seguridade (BBSE3) anunciou nesta segunda-feira, 7, que irá distribuir aos acionistas R$ 3,21 bilhões referentes ao resultado do primeiro semestre de 2023, adicionados dos dividendos prescritos referentes ao segundo semestre de 2019.

Os dividendos serão pagos no dia 28 de agosto e terão como base a posição acionária de 16 de agosto, sendo as ações negociadas ex-dividendos a partir de 17 de agosto.

Quem tem direito de receber os dividendos do BB Seguridade?

Todos os acionistas que estiverem com seu cadastro devidamente atualizado terão seus direitos creditados automaticamente em suas contas bancárias na data do pagamento.

Aqueles cujos dados cadastrais encontram-se desatualizados deverão se dirigir a uma agência do Banco do Brasil portando CPF, RG e comprovante de residência, se pessoa física, ou estatuto/contrato social e prova de representação, se pessoa jurídica, para regularização cadastral e recebimento de seus proventos.

Os acionistas com ações custodiadas na instituição depositária (“Banco do Brasil S.A.”) receberão o crédito de seus dividendos em conta corrente ou poupança na instituição financeira por eles indicada, a partir da data de início da distribuição desses direitos. Os acionistas com ações depositadas na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) terão seus dividendos pagos por intermédio das instituições/corretoras onde mantenham a custódia da sua posição.

Dividendos do BB Seguridade qual será o valor pago por ação?

O valor por ação será de R$ 1,60.