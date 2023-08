21 ações que pagam dividendos mais indicadas para agosto

As ações da Telefônica (VIVT3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de agosto como pagadoras de dividendos. Os papéis foram citados em seis das oito carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Para os analistas da Ágora, os últimos resultados da Telefônica Brasil vieram bastante em linha com as expectativas do consenso e mostraram boas tendências nas receitas móveis, refletindo a melhoria do ARPU (receita média por usuário). No segundo trimestre de 2023, a companhia registrou crescimento de receita de serviço móvel de 10,4% na comparação anual. A empresa reportou adições líquidas pós-pagas de 930 mil no 2T23 (vs. 82 mil adições líquidas no 1T23). A receita média por usuário foi o principal destaque positivo, crescendo 8,4% em base anual no segmento pós-pago (vs. queda de 1,8% no 1T23) e 7,5% em base anual no segmento pré-pago (vs. 2,9% no 1T23) impulsionado pelas recentes iniciativas de reajustes de preços. “Vemos as ações da VIVT3 oferecendo bons retornos via dividendos, implicando, em última análise, em uma boa proteção para os investidores.”

Calendário de dividendos: ações que pagam proventos em agosto de 2023

Selic a 13,25% ao ano: quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil

As ações da Vale aparecem em segundo lugar, com cinco recomendações. Sobre a mineradora, os analistas da Vale afirmaram que incluíram os papéis da companhia na carteira de recomendações depois da aprovação de pagamento de JCP no montante de R$ 8,28 bilhões (R$ 1,917 por ação) ou (R$ 1,625 líquido).

Já na terceira colocação aparecem as ações do BB Seguridade (BBSE3), Transmissão Paulista (TRPL4) e Banco do Brasil (BBAS3); veja ranking abaixo:

Ação Recomendação Telefônica Vivo (VIVT3) 6 Vale (VALE3) 5 BB Seguridade (BBSE3) 3 Transmissão Paulista (TRPL4) 3 Banco do Brasil (BBAS3) 3 CPFL Energia (CPFE3) 2 Engie (EGIE3) 2 Taesa (TAEE11) 2 Auren (AURE3) 1 CCR (CCRO3) 1 Itaúsa (ITSA4) 1 ABC Brasil (ABCB4) 1 Equatorial (EQTL3) 1 Copel (CPLE3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Cemig (CMIG4) 1 Gerdau (GGBR4) 1 Ferbasa (FESA4) 1 Eletrobras (ELET6) 1 Petrobras (PETR3) 1 Hypera (HYPE3) 1

Veja ranking e carteiras abaixo:

Ágora Investimentos

Ação Peso (em %) Auren (AURE3) 20 CCR (CCRO3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Guide Investimentos

Ação Peso (em %) ABC Brasil (ABCB4) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Engie (EGIE3) 20 Equatorial (EQTL3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Genial

Ação Peso (em %) BB Seguridade (BBSE3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Engie (EGIE3) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Vale (VALE3) 20

PagBank

Ação Peso (em %) Banco do Brasil (BBAS3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Copel (CPLE3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Nova Futura

Ação Peso (em %) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Bradesco (BBDC4) 20 Cemig (CMIG4) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Telefônica Brasil (VIVT3) 20

Planner

Ação Peso (em %) CTEEP (TRPL4) 20 BB Seguridade 20 Ferbasa (FESA4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Vale (VALE3) 20

Santander

Ação Peso (em %) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Petrobras (PETR3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Terra

Ação Peso (em %) BB Seguridade (BBSE3) CTEEP (TRPL4) 20 Hypera (HYPE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Veja também

Como identificar as maiores pagadoras de dividendos?

71 ações recomendadas para investir em agosto; VALE3 e ITUB4 estão na lista