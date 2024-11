Barclays é multada em mais e US$ 50 milhões por captar fundos ilegalmente no Catar

O regulador financeiro britânico multou o Barclays em 40 milhões de libras (US$ 50,9 milhões) por não divulgar pagamentos feitos a entidades do Catar, em 2008, depois que o banco disse na segunda-feira que havia retirado seu recurso sobre o caso.

Ao fazer isso, o Barclays disse que não estava reconhecendo irregularidades, mas traçando uma linha final sob um caso que pairava sobre ele por 16 anos, enquanto os reguladores examinavam como ele garantiu uma "tábua de salvação" vinda do Oriente Médio no auge da crise financeira global, segundo informações da Reuters.

A multa da Autoridade de Conduta Financeira (FCA, sigla em inglês) remonta à crise de 2008, quando o Barclays trabalhou para levantar fundos de investidores estrangeiros, incluindo o Catar, a fim de evitar um resgate estatal .

O banco britânico pagou taxas não reveladas a fundos do Catar envolvidos em seu resgate, disse a FCA em 2022, descobrindo que a conduta do Barclays na captação de capital foi imprudente e que faltou integridade.

Na época, a FCA multou o Barclays em 50 milhões de libras, das quais o banco recorreu . Em uma declaração na segunda-feira, o Barclays disse que não aceitava as conclusões da FCA, mas havia retirado seu recurso dado "o tempo decorrido desde os eventos". Os interesses do banco, seus acionistas e outras partes interessadas foram melhor atendidos pela retirada do recurso, disse o Barclays, acrescentando que não houve impacto financeiro material da multa.