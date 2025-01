Bancos se preparam para vender até US$ 3 bilhões em dívidas da aquisição do X

Um grupo de bancos liderado pelo Morgan Stanley está se preparando para vender até US$ 3 bilhões em dívidas que ajudaram a financiar a aquisição do X, plataforma de mídia social anteriormente conhecida como Twitter, por Elon Musk, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto.

O Wall Street Journal foi o primeiro a noticiar o esforço na sexta-feira.

Os banqueiros começaram a sondar investidores para uma venda de dívida sênior, que pode começar já na próxima semana, a um preço com desconto na faixa de 90 a 95 centavos por dólar, disse a pessoa, que pediu anonimato.

Sete bancos, incluindo o Bank of America, Barclays e Mitsubishi UFJ Financial Group, foram forçados a manter cerca de US$ 13 bilhões em dívidas relacionadas à aquisição da Twitter desde que se comprometeram a financiar o negócio em 2022.

Recentemente, os bancos venderam cerca de US$ 1 bilhão em uma transação privada para múltiplos investidores e planejam manter dívidas de grau inferior que faziam parte do financiamento original, disse a fonte.