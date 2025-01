Morgan Stanley quer oferecer serviços com criptomoedas "de forma segura", diz CEO

Ted Pick, CEO do Morgan Stanley, afirmou que o gigante do sistema bancário mundial está interessado em oferecer serviços com criptomoedas para seus clientes, mas "de forma segura". Ele destacou que o banco pretende dialogar com os reguladores dos Estados Unidos para que esse envolvimento com o setor se torne possível.

Pick falou sobre o tema durante uma entrevista para o canal CNBC. Ele explicou que o banco buscará trabalhar com os reguladores para avaliar se é possível entrar no mercado de criptomoedas e quais seriam as ações possíveis dentro do quadro regulatório do país.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

"Para nós, a equação realmente gira em torno de como nós, enquanto uma instituição financeira altamente regulada, poderíamos atuar como agentes" no ecossistema cripto, afirmou Pick.

Ele disse ainda que o banco vai trabalhar com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e outros reguladores para avaliar como atuar no setor "da forma mais segura possível", mas indicou que o Morgan Stanley está interessado nesse mercado em ascensão.

Em 2021, o banco foi o primeiro entre os maiores dos Estados Unidos a dar acesso aos seus maiores clientes a fundos de investimento em bitcoin. No ano passado, ele também autorizou que seus assessores de investimento possam recomendar aplicações em ETFs de bitcoin lançados nos EUA.

Para Pick, é preciso avaliar o grau atual de maturidade do segmento de criptomoedas e quais projetos têm sido capazes de atingir um público mais amplo. "O tempo é amigo de cripto, quanto mais tempo elas existirem no mercado, a percepção sobre elas se torna a realidade".

As falas de Pick ocorreram durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Durante a mais recente edição do evento, outros CEOs de gigantes do mercado também mostraram interesse em cripto, incluindo o Goldman Sachs e o Bank of America.

O movimento ocorre após o início da presidência de Donald Trump nos Estados Unidos. O político sinalizou que pretende adotar uma série de medidas favoráveis ao setor e mudar a regulação para facilitar a entrada de bancos no mercado cripto, avançando na questão em uma de suas ordens executivas.