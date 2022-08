Banco do Brasil (BBAS3) supera marca de R$ 300 milhões pagos em cashback

O Banco do Brasil (BBAS3) superou a marca dos R$ 300 milhões pagos em cashback com pontos para seus clientes.

Desde que inseriu essa solução em seu programa BB Relaciona, o Banco do Brasil já realizou a troca de mais de 14 bilhões de pontos desde 2018.

O Banco do Brasil foi a primeira instituição a disponibilizar essa solução, onde os clientes podem utilizar os pontos que juntaram ao longo do tempo para obter ressarcimento de contas no cashback com pontos.

O cashback é um benefício disponibilizado por instituições bancárias em alguns cartões de crédito e consiste num sistema onde parte do valor gasto é devolvida ao cliente titular do cartão.

Por exemplo, se um cartão de crédito conta com 2% de cashback, em cada compra o cliente recebe de volta 2 centavos para cada real gasto.

Essa forma de benefício vem crescendo cada vez mais nas operações do Banco do Brasil e, apenas nos primeiros seis meses de 2022, os valores ressarcidos via cashback aos clientes atingiram uma marca de R$ 64 milhões, número esse que representa um aumento de 52% se comparado com o mesmo período do ano passado.

O vice-presidente de negócios de varejo do BB, Carlos Motta, salientou como o cashback é inclusivo e vem ajudando os clientes do banco:

“Esse é um tipo de benefício inclusivo e simples de usar, que dá liberdade aos nossos clientes para direcionarem seus pontos de relacionamento para o que eles necessitam e valorizam. O Cashback com Pontos vem se tornando cada vez mais relevante e isso aumenta o engajamento dos clientes, contribuindo para o principal objetivo de nossas estratégias no âmbito do Programa BB Relaciona.”, afirmou Motta.

No Banco do Brasil o acúmulo de pontos para utilização no cashback pode ser feito de diversas maneiras:

Compras realizadas no cartão de crédito;

Promoções realizadas na contratação de produtos e serviços do BB;

Clube benefícios BB;

Ações promocionais.

A troca de pontos do BB (BBAS3)

Há uma diversidade de opções para realização da troca dos pontos por benefícios na solução do Banco do Brasil. De acordo com o banco, essa diversificação faz parte das diretrizes estratégicas da companhia.

O banco dispõe de opções clássicas nos serviços de cashback como a troca de pontos por viagens e bens de consumo nas plataformas da Livelo e Dotz, mas o maior destaque vai para as soluções de Investback e o pagamento de contas com pontos, que são soluções mais recentes na plataforma.

Na opção de pagamento de contas com pontos, o cliente do Banco do Brasil consegue pagar contas de luz, água, telefone, impostos, entre outras opções. Ao todo, já foram pagos mais de R$ 10 milhões em contas pelos clientes com o uso dessa modalidade. Além disso, apenas nos primeiros seis meses de 2022, o volume de pontos utilizados nessa modalidade cresceu em 10% se comparado com o primeiro semestre de 2021.

Para realizar o pagamento de contas com os pontos do programa do BB, basta o cliente acessar o aplicativo do banco, portal na internet ou se dirigir até uma das agências. Até o presente momento, mais de 1,9 milhão de pessoas já utilizaram o benefício. Vale ressaltar que o Banco do Brasil é a única instituição financeira que oferece pagamento de contas por meio de cashback.

Além das soluções apresentadas, o Banco do Brasil também possui a Loja BB, onde os clientes podem gastar os seus pontos com bens de consumo diversos como itens de lazer, casa, saúde e pet. A Loja BB conta com 27 marcas presentes no e-commerce e devolve um percentual do valor gasto pelos clientes com as compras em suas respectivas contas-correntes.