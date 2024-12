Banco Central realiza 14º leilão de dólar em dezembro para conter alta do câmbio

No último dia de negociações do mercado em 2024, o Banco Central (BC) realizou seu 14º leilão de dólar em dezembro. A operação foi do tipo à vista, com taxa de corte de R$ 6,1740. Segundo comunicado, foram aceitas 14 propostas no valor total de US$ 1,815 bilhão.

Antes do leilão, a divisa americana subia 0,75% a R$ 6,242 na máxima do dia. Minutos após a operação, a moeda caiu para a casa dos R$ 6,18. Às 15h54, reduziu um pouco a queda, operando em R$ 6,184 com queda de 0,16%.

Desde o dia 12 deste mês, a autarquia realiza diversos leilões de venda da moeda, tanto à vista quanto em linha - quando há o compromisso de recompra - na tentativa de conter a alta do câmbio. No dia 18 de dezembro, o dólar alcançou seu maior patamar histórico, fechando em R$ 6,27.

Ao todo, o BC já queimou US$ 32,574 bilhões da reserva internacional. Os últimos dados divulgados pelo BC mostram que a autarquia tinha, no dia 26 de dezembro de 2024, US$ 347,081 bilhões na reserva -- sendo que alguns leilões não foram contabilizados. Um mês antes, esse valor era de US$ 365,196 bilhões.

Até então, os leilões do BC foram: