Banco ABC Brasil (ABCB4) anuncia pagamento de juros sobre capital próprio e programa de recompra

O Banco ABC Brasil (ABCB4) comunicou nesta segunda-feira, 26, o pagamento de R$ 79,9 milhões em juros sobre capital próprio (JCP). Além disso, a companhia também anunciou um programa de recompra de ações.

Os juros foram aprovados pelo conselho de administração do Banco ABC Brasil e são referentes ao exercício do terceiro trimestre de 2022. O valor bruto por ações ordinárias e preferencias será de R$ 0,36 -- o valor líquido pago ao investidor conta com a retenção de imposto de renda.

O pagamento será realizado aos acionistas no dia 13 de outubro de 2022 e irá considerar a posição acionária da companhia até o dia 30 de setembro, sendo que a partir do dia 1 de outubro o papel da companhia começará a ser negociado como "ex" direitos a juros sobre capital próprio.

Programa de recompra de ações do Banco ABC Brasil (ABCB4)

Além do pagamento de juros sobre capital próprio a seus acionistas, a instituição financeira também comunicou ao mercado que o seu conselho de administração aprovou o novo programa de recompra de ações de emissão do banco.

A companhia afirmou que o programa não irá afetar o seu atual capital social e estará disponível durante 18 meses, até o dia 24 de março de 2024. O Banco ABC ressalta que há um limite de 6,7 milhões de ações preferencias para a operação.

De acordo com o banco, a operação tem como objetivos maximizar valores para o acionista e viabilizar o pagamento da remuneração variável aos administradores do banco.

VEJA MAIS: