Balas que mataram CEO da UnitedHealthcare tinham mensagens escritas, dizem autoridades

As balas que atingiram e mataram na quarta-feira o diretor-executivo da UnitedHealthCare, Brian Thompson, continham as palavras “delay” (adiar) e “depose” (depor) escritas nos cartuchos, informou nesta quinta-feira, 5, a imprensa americana, citando fontes policiais.

Essas palavras foram encontradas em uma bala e em uma cápsula deixada na arma de fogo, confirmaram as autoridades à emissora CNN e ao jornal The New York Times, entre outros veículos.

Especificamente, “depose” foi escrito em uma cápsula de bala que foi disparada contra a vítima e “delay” em outra que aparentemente foi ejetada.

A polícia investiga se essas palavras estão relacionadas ao motivo do assassinato e se estão relacionadas a um conceito popular no setor de seguros de “atrasar, negar, defender”.

Thompson foi baleado e morto do lado de fora do hotel Hilton Midtown, em Manhattan, Nova York, na manhã de quarta-feira, em um “ataque descarado e seletivo”, segundo a polícia, quando se dirigia ao prédio para a conferência anual de investidores da empresa que dirigia.

O atirador se aproximou de Thompson por trás e disparou pelo menos uma vez nas costas e outra na panturrilha direita, de acordo com a comissária da polícia de Nova York, Jessica Tisch.

Profissionais da área médica correram para o local para transportar Thompson para o hospital Mount Sinai West, mas ele chegou em estado crítico e foi declarado morto apenas meia hora depois de ser atingido pelas balas.