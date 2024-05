Balanços de BTG e Petrobras, Focus, ata do Copom e indicadores econômicos: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam sem direção única nesta segunda-feira, 13. Enquanto todos os índices futuros americanos sobem, as bolsas da Europa abriram o dia em tom mais negativo, com investidores aguardando uma série de dados dos Estados Unidos e da zona do euro.

Na Ásia, os mercados fecharam majoritariamente em queda com as bolsas da China sofrendo perdas após dados locais de inflação e em meio à expectativa de que os EUA elevem tarifas sobre produtos de energia limpa chineses, em especial veículos elétricos. Por aqui, o Ibovespa futuro cai após a divulgação do Boletim Focus.

Focus

Destaque hoje para a elevação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024 e 2025 no Boletim Focus divulgado pelo Banco Central (BC) nesta manhã. A projeção do IPCA para 2024 foi elevada de 3,72% para 3,76%, enquanto a de 2025 subiu de 3,64% para 3,66%. O IPCA de 2026 e 2027 se manteve em 3,50%.

O Produto Interno Bruto (PIB) também variou de 2,05% para 2,09% em 2024, enquanto se manteve em 2% em 2025, 2026 e 2027. Já a expectativa para Selic no final deste ano subiu de 9,63% para 9,75%. A Selic de 2025 se manteve em 9%, enquanto a de 2026 subiu de 8,75% para 9% e a de 2027 foi elevada de 8,50% para 8,63%.

Balanços

O mercado hoje acompanha de perto o balanço da Petrobras (PETR4), maior estatal brasileira, que divulga seus números após o fechamento do mercado. Segundo as projeções da Bloomberg, os resultados deverão mostrar uma desaceleração frente ao mesmo período do ano passado. As estimativas apontam para uma receita de R$ 127 bilhões no primeiro trimestre de 2024, o que representaria uma queda de 8,6% em comparação ao primeiro trimestre de 2023.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) deve vir em R$ 69,2 bilhões, frente a R$ 73,5 bilhões nos primeiros três meses de 2023. Já o lucro líquido ajustado da petroleira deve cair quase 20% para R$ 25 bilhões de reais no 1T24, contra R$ 37 bilhões registrados no ano anterior. Entretanto, analistas do Citi projetam que a estatal deve distribuir dividendos novamente, na casa dos R$ 15,4 bilhões.

Já pela manhã foi a vez do BTG (BPAC11) divulgar seus resultados. O banco (do mesmo grupo controlador da EXAME) voltou a renovar recordes de lucro e receita no primeiro trimestre, puxados por praticamente todas as áreas de atuação do banco. O lucro chegou a R$ 2,9 bilhões no 1T24, alta de 27,7% em relação ao mesmo período de 2023. As receitas totais avançaram 22,7% no mesmo período, para R$ 5,9 bilhões.

Ata do Copom

Agenda cheia de indicadores econômicos. Na terça-feira, 14, investidores ficam de olho para a ata do Copom (Comitê de Política Monetária). O documento, que já é de suma importância, ganha ainda mais destaque à medida que o ritmo de corte de juros foi reduzido. Na última reunião, em uma decisão dividida, os dirigentes optaram por cortar a Selic em 0,25 pontos percentuais (p.p.) e não mais 0,50 p.p. como estava ocorrendo anteriormente.

Ainda na terça, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também publica o volume de serviços no mês de março. Os dados de atividade são importantes porque também trazem um termômetro do quanto a economia está aquecida e, claro, o quanto isso pode trazer de inflação. Já na quarta, 15, é a vez de dados do exterior. Nos Estados Unidos, será divulgado o índice de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), uma das principais referências para a inflação americana.

Por aqui, a quarta-feira conta com o indicador de atividade IBC-Br, conhecido como a prévia do PIB. Por fim, na sexta, 17, os investidores acompanham os dados do mercado de trabalho trazidos pela Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio). Vale ressaltar que a força do mercado de trabalho tem sido uma das principais preocupações do Banco Central. Portanto, os dados devem ser acompanhados com o dobro de atenção.