Ata do Copom, IPCA-15, futuro do GPA, BCE e o que mais move o mercado

Investidores brasileiros devem reagir a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta manhã. O Banco Central frustou a expectativa do mercado e não deu um sinal mais claro sobre o início do corte de juros já na reunião de agosto.

No exterior, os futuros americanos sobem nesta manhã com investidores de olho nos próximos dados econômicos dos Estados Unidos. Nesta terça-feira, dados de confiança do consumidor e de bens duráveis estão no radar. A movimentação do mercado americano acontece após um dia de perdas em Wall Street. O índice Nasdaq caiu mais de 1% com os investidores realizando lucros de ações de tecnologia. O S&P 500 fechou em queda de 0,5%.

Na Europa, as bolsas operam sem um sinal definido, com investidores reagindo à fala de Christine Lagarde no evento do Banco Central Europeu de Sintra, em Portugal. Lagarde disse que a inflação continua muito alta e por isso ainda é cedo para pensar em um fim do aperto monetário no continente.

“Salvo uma mudança significativa nas perspectivas, continuaremos a aumentar as taxas em julho”, disse. A inflação em maio ficou em 6,1% na região, ante 7% em abril. Mas a meta do BCE é reduzir a inflação para 2%.

Na Ásia, o otimismo por mais estímulos da China fez a bolsa de Hong Kong subir mais de 2% após cinco dias de perdas. O mercado japonês e australiano fechou em queda.

Ata do Copom

O mercado aguardava um tom mais ameno na ata do Copom e alguma clareza sobre quando aconteceria o primeiro corte na taxa de juros. A mensagem, porém, não indicou queda de juros em agostos. Na Ata divulgada nesta terça-feira, o BC usou a palavra paciência, duas vezes, cautela, três vezes, e parcimônia, outras duas, para descrever o cenário para a política de juros.

Dados do IPCA-15

A prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), referente a junho, será divulgada nesta terça-feira. O mercado espera uma estabilidade na comparação mensal, com isso, a taxa anual ficará em 3,39%. Uma ligeira deflação de 0,03%, puxada por alimentos, combustíveis e veículos, é prevista por alguns economistas. Um resultado positivo será mais um combustível para aumentar a pressão sob o BC em relação à taxa de juros.

Futuro do GPA

Abilio Diniz de volta à empresa fundada por seu pai? Enxurrada de ações do GPA (PCAR3) na bolsa? Entrada de novos fundos estrangeiros em uma das mais tradicionais redes de supermercado do país? Muitas dúvidas permearam a ação do grupo dono do Pão de Açúcar e do Extra nesta segunda-feira, 26, depois que o Casino, seu controlador, anunciou um plano estratégico para tentar sobreviver ao bolo de dívidas que acumulou ao longo dos anos. Mas uma coisa é certa: a tarefa não será fácil para a empresa comandada por Jean-Charles Naouri.

Bolsa ontem

O Ibovespa fechou em queda de 0,62% na segunda-feira, 26, com investidores realizando parte dos lucros recentes, após nove semanas consecutivas de alta. A queda só não foi maior devido às ações da Petrobras, que lideraram os ganhos do pregão.

Dólar ontem

O dólar fechou em queda de 0,22% a R$ 4,767, na segunda-feira, 26, seguindo suas perdas no mercado internacional.

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.