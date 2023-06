Ibovespa hoje: bolsa recua após 9ª semana de alta e dólar volta a cair; Petrobras atenua perdas

O Ibovespa apresenta leve queda segunda-feira, 26, com investidores realizando parte dos lucros, após nove semanas consecutivas de alta. O movimento de baixa ocorre na contramão das principais bolsas do exterior. Quem impede uma queda ainda maior são as ações da Petrobras, que lideram lidera os ganhos desta manhã.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 0,17%, 118.653 pontos

A valorização, que ocorre na contramão da queda do petróleo, ocorre após declarações do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, ao jornal Folha de S. Paulo. Em entrevista divulgada no fim de semana, Prates confirmou que pretende alterar a política de distribuição de dividendos para maior investimentos em outras áreas. Prates também defendeu que a companhia não é um "departamento do governo" e que tem atender "algumas expectativas dos outros acionistas para não quebrar esse laço de confiança".

Apesar do tom de maior cautela na bolsa, no mercado de câmbio, o dólar voltou a se desvalorizar frente ao real após ter subido nos dois últimos pregões. O movimento acompanha as perdas da moeda americana no exterior, após ter registrado sua maior alta semanal em quatro semanas frente a divisas fortes.

"A moeda americana teve um desempenho superior na semana passada, com números fracos na Zona do Euro e o fato de o Federal Reserve ainda não ter terminado suas altas de juros, Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury.

Dólar:

Dólar: - 0,27% R$ 4,765

Focus e expectativa de inflação

No radar dos investidores, ainda estão os últimos dados do boletim Focus desta manhã, que revelou uma nova revisão para baixo das expectativas de inflação. O consenso do Focus para o IPCA de 2023 caiu 6 pontos base para 5,06%. Para 2024, o consenso para o IPCA caiu 2 pontos base para 3,98%. O mercado, agora, aguarda a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), que poderá definir uma nova meta de inflação.

Maiores altas da bolsa de valores

Petrobras (PETR4): + 1,66 %

CSN (CSNA3): + 0,55%

Usiminas + 0,28%

Maiores quedas da bolsa de valores

Locaweb (LWSA3): - 7,56%

CVC (CVCB3): - 3,56%

BB Seguridade (BBSE3): - 2,81%

