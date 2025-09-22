Assembleia da ONU e relatório de receitas e despesas: o que move os mercados

A semana começa marcada por uma agenda cheia de indicadores econômicos no Brasil e no exterior, além de eventos políticos relevantes.

Nos próximos dias, investidores acompanham de perto a divulgação do PIB, do índice de preços de gastos com consumo (PCE) e dos PMIs nos Estados Unidos e na zona do euro.

No Brasil, o foco recai sobre a ata do Copom, o Relatório de Política Monetária, o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas e o IPCA-15.

Também deve ganhar destaque o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Assembleia Geral da ONU, na terça-feira, 23. Os investidores também estão atentos a possibilidade de novas medidas da Casa Branca contra o Brasil.

No Congresso, estão em pauta a isenção do Imposto de Renda, a MP do tarifaço e a segunda fase da regulamentação da reforma tributária, enquanto a oposição mantém a pressão com a PEC da Blindagem e a Lei da Anistia.

No radar hoje

Nesta segunda-feira, 22, a agenda doméstica tem início às 8h25, com a divulgação do Relatório Focus pelo Banco Central.

Às 15h, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulga a balança comercial semanal, e, no mesmo horário, o Ministério do Planejamento e Orçamento apresenta o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias.

No exterior, a agenda também é intensa. Às 9h30, sai o índice de atividade nacional de agosto do Fed de Chicago. Já às 10h45, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, participa de um painel.

Pouco depois, às 11h, será divulgado o índice de confiança do consumidor de setembro na zona do euro, enquanto nos Estados Unidos o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, discursa em um evento.

Ao meio-dia, o presidente Lula tem um encontro em Nova York com o diretor-executivo do TikTok, Shou Zi Chew.

Às 15h, Lula participa da Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina, convocada por França e Arábia Saudita, na sede da ONU.

No mesmo horário, o presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, discursa em um evento no Reino Unido.