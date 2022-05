Assaí: lucro líquido aos acionistas é de R$ 214 mi no 1º trimestre

O lucro líquido aos acionistas do Assaí totalizou R$ 214 milhões no primeiro trimestre de 2022, com margem líquida de 1,9%. O resultado é 10,8% mais baixo do que o registrado no mesmo período de 2021. Já o Ebitda ajustado foi de R$ 752 milhões, uma alta de 17,3% ante o apresentado um ano antes.