Após seis meses, BTG volta com Banco do Brasil (BBAS3) na carteira para setembro

Após seis meses de ausência, o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) retornou com Banco do Brasil (BBAS3) na carteira para setembro. A companhia substituiu Stone (STOC31), recomendada desde abril, pelo banco.

Para os analistas do BTG, a ação ainda está com um valuation muito atrativo e um novo guidance divulgado no balanço do segundo trimestre de 2024 colaborou para a visão otimista sobre o banco.

“Como esperado, tanto a margem financeira quanto as provisões para perdas de crédito foram revisadas para cima, com impacto neutro no lucro líquido”, diz relatório.

Assim, a estimativa de lucro líquido ajustado foi mantida entre R$ 37 e R$ 40 bilhões, o que seria uma alta de 8% anual (assumindo o ponto médio do guidance).

Negociando a menos de 0,9 vezes o valor patrimonial mais recente, com um ROE (retorno sobre patrimônio) ainda acima de 20% e um dividend yield de aproximadamente 11% – somado ao atual cenário de capital saudável do banco – os analistas veem razões para manter a recomendação de compra.

Allos (ALOS3) dá lugar a Vivara (VIVA3)

Outra novidade foi a entrada no setor de varejo com a posição em Vivara (VIVA3). A companhia ingressou no lugar de Allos (ALOS3), com 10% de peso.

De acordo com o relatório do BTG, Vivara apresentou uma evolução na dinâmica dos lucros no segundo trimestre de 2024, com o preço atual da ação sendo negociado a 12 vezes o lucro estimado por ação para o ano de 2025.

Entretanto, a governança corporativa continua sendo a principal preocupação com a ação. Em meados de março, a companhia enfrentou uma queda significativa, quando Nelson Kaufman, fundador e maior acionista da empresa, foi aprovado como o novo CEO após a renúncia de Paulo Kruglensky.

“Após o anúncio, surgiram muitas dúvidas sobre a governança da empresa e possíveis mudanças em sua estratégia. Embora acreditemos que alguma incerteza persista no curto prazo após os eventos recentes e a troca de gestão no cargo de CEO, e reconhecemos que isso pode afastar alguns investidores, continuamos a ver fundamentos sólidos na tese de investimento”, escreveram.

Além do valuation atrativo e do múltiplo, os analistas também destacam que veem um crescimento consistente da receita líquida, com um CAGR (taxa de crescimento anual composta) de 18% em 4 anos.

Entra Marcopolo (ELET3), sai JBS (JBSS3)

Além do varejo, o BTG agora tem posição no setor de bens de capital com Marcopolo (POMO4), que substitui JBS (JBSS3).

Em relatório, os analistas destacam que permanecem otimistas em relação aos resultados. O que colabora com a tese é um melhor momento de curto prazo, impulsionado por uma recuperação na indústria de ônibus (ajudada por tarifas aéreas maiores, com clientes optando por viagens de ônibus).

A reestruturação da capacidade de produção da companhia aliado a um cenário melhor para o fornecimento de componentes também se somam para a recomendação da empresa.

Por fim, o BTG Pactual ainda destaca os resultados mais positivos das operações internacionais e volumes maiores do programa Caminho da Escola.

“Além disso, a POMO4 está cada vez mais bem posicionada para novas oportunidades, como aprimorar o posicionamento B2B da empresa, acelerar a transformação tecnológica, melhorar a eficiência produtiva e se beneficiar do crescente mercado de ônibus elétricos”, escreveram os analistas.

Por conta disso, veem a companhia negociando a um valuation atrativo, com o preço atual da ação sendo negociado a 5 vezes o lucro estimado por ação para o ano de 2025.

Simulador de Investimentos da EXAME

A EXAME Invest lançou um simulador de investimentos a fim de auxiliar quem deseja iniciar sua jornada no mundo dos investimentos. Por meio de uma série de perguntas, como qual o valor mensal que o investidor pode alocar e se o objetivo dele é de curto, médio ou longo prazo, a ferramenta calcula quanto o investidor pode ter de rendimento no futuro.

O simulador também sugere uma carteira recomendada que mostra a divisão ideal do investimento por tipos de produto, como renda fixa ou variável, de acordo com as respostas anteriores do investidor. Além disso, a ferramenta também mostra quanto renderia em um cenário otimista, pessimista e esperado.