Ibovespa opera acima dos 144 mil pontos em dia de decisões do Fed e Copom

Mercado começa a semana em compasso de espera da decisão do Fed sobre juros (Patricia Monteiro/Bloomberg)
Redator
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 10h36.
Última atualização em 17 de setembro de 2025 às 10h41.
No dia de Super Quarta, com decisão dos juros nos Estados Unidos e no Brasil, o Ibovespa abriu em alta de 0,25%, aos 144.420 pontos, por volta das 10h30.
Ontem, já na expectativa pela decisão dos juros, o índice de referência da bolsa brasileira fechou em alta de 0,36%, no patamar histórico de 144.061 pontos. Já o dólar caiu, chegando à menor cotação em mais de um ano, de R$ 5,298. Hoje, a moeda americana abriu perto da estabilidade, a R$ 5,301.
Nos Estados Unidos, Dow Jones futuro tinha alta de 0,27%, o futuro do Nasdaq tinha leve queda de 0,01% e o futuro do S&P 500 operava estável.
A decisão sobre o futuro dos juros americanos será anunciada hoje, no fim da reunião de membros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Pelo menos 94% dos investidores acreditam numa queda 0,25 ponto percentual da taxa nos Estados Unidos, o restante crê em corte de até 0,50 ponto percentual, segundo levantamento da FedWatch, ferramenta que mede a probabilidade de mudança dos juros americanos. No Brasil, o Banco Central deve manter a Selic em 15%.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou projeto de lei, a ser enviado ao Congresso, que trata da regulação econômica das big techs, com maior fiscalização do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O governo Donald Trump é contra qualquer tipo de medida, sanção ou tributação das empresas de tecnologia americanas, tornando o tema mais um item da tensão comercial entre os dois países.
A grande expectativa do mercado nesta Super Quarta vai para além do anúncio de queda dos juros nos Estados Unidos e da manutenção da taxa no Brasil. O mercado espera qual será o discurso de seus dirigentes após as reuniões.
Nos Estados Unidos, dados comprovam que o mercado de trabalho de fato arrefeceu, mas a inflação está resiliente, podendo sofrer impacto com as tarifas de importação nos produtos americanos.
No Brasil, o mercado aguarda a sinalização da autoridade monetária com relação a possível corte dos juros no próximo ano. Não se tem definido ainda até quando o BC manterá os juros elevados para ancorar as expectativas.
O Índice Geral de Preços −10 (IGP-10) subiu 0,21% em setembro, pressionado pela elevação dos preços das commodities, afirma a FGV Ibre, responsável pelo dado que calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.
O IGP-10 teve alta de 0,16% em agosto. Com isso, o índice acumula queda de 1,06% em 2025 e alta de 2,88% nos últimos 12 meses.
No Japão, o índice Nikkei 225 recuou 0,3% e o Topix caiu 0,71%. Na Coreia do Sul, o Kospi teve queda de 1,05% e o Kosdaq sofreu baixa de 0,74%.
Já o Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,78%, com influência das empresas de tecnologia. O CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen da China, subiu 0,61%.
Na Índia, o Nifty 50 avançou 0,36% e o Sensex registrou alta de 0,38%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,67%.
Na Europa, as principais bolsas abriram mistas. Por volta das 10h15 (de Brasília), o índice francês CAC 40 caía 0,06%, enquanto o alemão DAX subia 0,23%, o europeu Stoxx 600 subia 0,11% e o britânico FTSE 100 tinha alta de 0,31%.