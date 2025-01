Após ganhar mais de um bilhão de reais em crise de 2008, esse investidor quer repetir feito

Steve Diggle, famoso por liderar uma das mais lucrativas operações durante a crise financeira de 2008, está de volta com um novo fundo de investimento focado em volatilidade. Através de sua empresa Vulpes Investment Management, o ex-gestor está em busca de até US$ 250 milhões (R$ 1,54 bilhão) para um fundo voltado a grandes oscilações de mercado, com o objetivo de oferecer proteção em momentos de crises e explorar oportunidades em ações durante períodos de estabilidade. As informações são da Bloomberg.

Diggle, que acumulou lucros de US$ 3 bilhões (R$ 18,48 bilhões) durante 2007 e 2008 com sua antiga empresa Artradis Fund Management, acredita que os riscos para a estabilidade global hoje são ainda maiores do que há 15 anos. Entre os fatores que ele identifica estão as altas avaliações de ações nos EUA, a crise imobiliária comercial, a dívida federal elevada e as tensões geopolíticas, principalmente envolvendo a China.

Estratégias inovadoras e inteligência artificial

O novo fundo da Vulpes se destaca pelo uso de inteligência artificial, desenvolvida para analisar grandes volumes de dados públicos e identificar empresas na região Ásia-Pacífico com alto risco de colapsos financeiros. Esses riscos incluem alavancagem excessiva, má gestão de ativos e passivos, ou mesmo fraudes. A estratégia também contará com apostas direcionais em ações individuais e índices.

"Os preços de risco estão mais baixos do que deveriam, dada a complexidade do cenário global," afirmou Diggle. Ele traça paralelos com o período de 2005 a 2007, quando condições de mercado semelhantes precederam a crise financeira global.

Revivendo a abordagem vencedora

Na época da crise de 2008, Diggle e sua equipe da Artradis usaram swaps de variância e opções over-the-counter para proteger portfólios e lucrar com picos de volatilidade. A empresa também adquiriu credit default swaps (CDS), gerando retornos massivos quando grandes instituições, como Lehman Brothers, declararam falência.

No entanto, a Artradis foi fechada em 2011, após mudanças no mercado reduzirem as oportunidades para essas estratégias. Desde então, Diggle diversificou os investimentos de sua empresa familiar, aplicando em setores como biotecnologia no Reino Unido, propriedades na Alemanha e até mesmo pomares de abacate na Nova Zelândia.

Retorno aos mercados financeiros globais

O novo fundo, liderado por Robert Evans, ex-Citigroup e especialista em mercados, busca combinar a expertise histórica de Diggle com inovações tecnológicas. Diggle, agora com 60 anos, manterá um papel estratégico, aconselhando sobre a gestão de riscos.

Enquanto muitos gestores tentam prever o momento exato de uma crise, Diggle adota uma abordagem mais cautelosa. “É impossível afirmar com certeza que o mercado irá colapsar em 2025, mas todos precisam reconsiderar suas proteções,” comentou.