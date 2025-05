Após fechamento recorde, Ibovespa opera próximo da estabilidade

Após fechar em nível recorde na véspera, o Ibovespa opera próximo da estabilidade nesta quarta-feira, 14. Por volta das 12h35, o índice caía 0,15%, aos 138.749 pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,15%, a 138.749 pontos

Dólar hoje: +0,01%, a R$ 5,6083

Serviços e indústria

O volume de serviços no Brasil cresceu 0,3% em março de 2025, após alta de 0,9% em fevereiro, acumulando avanço de 1,2% no bimestre. Com isso, o setor opera apenas 0,5% abaixo do nível recorde alcançado em outubro de 2024, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados nesta quarta-feira, 14, pelo IBGE. Em relação ao patamar pré-pandemia, o setor está 16,9% acima.

Na comparação anual, o volume de serviços subiu 1,9% frente a março de 2024, marcando o 12º resultado positivo consecutivo. O setor acumula crescimento de 2,4% no primeiro trimestre do ano e de 3,0% nos últimos 12 meses, com aceleração frente aos meses anteriores.

Já a produção industrial brasileira cresceu 1,2% em março, segundo o IBGE, com alta em dois terços dos locais pesquisados, destaque para Amazonas, Espírito Santo, Pará e Rio de Janeiro. Apesar do desempenho positivo, regiões como Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul registraram quedas.

Na comparação anual, a indústria avançou 3,1%, puxada por Paraná, Santa Catarina e Pará. A média móvel trimestral subiu 0,4%, e o setor acumula alta de 1,9% no ano e de 3,1% nos últimos 12 meses, com expansão em 14 das 18 regiões analisadas.

No radar hoje

Entre os eventos institucionais na agenda do dia, está o encontro do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, com representantes da agência de classificação de risco Fitch, às 15h.

Na pauta corporativa, após o fechamento do pregão, Allos, Americanas, Eletrobras, Eneva e Equatorial Energia publicarão seus balanços do primeiro trimestre.

Mercados internacionais

Nos Estados Unidos, os índices também operam próximo à estabilidade. Por volta das 12h40 (horário de Brasília), o Dow Jones subia 0,08% e o S&P 500 avançava 0,19%. O Nasdaq 100 se destaca, com alta de 0,62%.

Os mercados da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, impulsionados pela trégua comercial entre Estados Unidos e China.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, liderou os ganhos com alta de 2,3%, enquanto o CSI 300, da China continental, subiu 1,21%. O Kospi, da Coreia do Sul, avançou 1,23%, e o S&P/ASX 200, da Austrália, teve leve alta de 0,13%. Já o Nikkei 225, do Japão, recuou 0,14%.

Já na Europa, as principais bolsas operam em baixa na manhã desta quarta-feira. O índice europeu Stoxx 600, por volta das 12h30 (horário de Brasília), caía 0,36%.