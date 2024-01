Valor de mercado de Big Techs soma US$ 489bi em janeiro - metade do valor de todas as empresas da B3

As gigantes da tecnologia estão dominando o mercado financeiro. O valor combinado das cinco maiores Big Techs americanas cresceu incríveis US$ 489 bilhões em 2024 — equivalente a 54% do valor de mercado de todas as empresas listadas na B3 (B3SA3), a bolsa de valores brasileira.

Segundo Einar Rivero, CEO da Elos Ayta Consultoria, responsável pelo levantamento, o sucesso das ações das Big Techs reforça a posição do setor no mercado, além de destacar seu papel significativo na economia global. “Seus marcos históricos não apenas definem recordes, mas também têm um impacto direto no panorama econômico global, solidificando-as como líderes indiscutíveis”, diz.

Apple e Microsoft na liderança

Ainda de acordo com o levantamento, as Big Techs com maior valor de mercado são a Apple e a Microsoft, com montantes de US$ 3 trilhões e US$ 2,99 trilhões, respectivamente. Apenas neste ano — lembrando que ainda estamos em janeiro — a companhia fundada por Bill Gates já contabilizou um aumento de US$ 197 bilhões.

“O crescimento da Microsoft em 2024, por si só, seria suficiente para adquirir empresas significativas, como Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3)”, aponta Rivero. Isso porque, juntas, as companhias têm um valor de mercado inferior a US$ 150 bilhões.

Abaixo, confira o ranking com as principais big techs:

Confira as últimas notícias de Invest: