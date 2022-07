Ambipar (AMBP3) compra empresa de reciclagem de borracha no Nordeste

A Ambipar (AMBP3) anunciou mais uma aquisição nesta terça-feira, 19. Desta vez, o alvo da companhia de gerenciamento de resíduos foi a Blue Ambiental, empresa de reciclagem de borracha do Ceará. A compra foi realizada por meio da subsidiária Ambipar Waste Energy.

A aquisição, segundo comunicado da Ambipar, visa expandir a atuação no Nordeste e é focado na logística reversa de pneus e borrachas que seriam descartados. O processamento da Blue Ambiental nos últimos 12 meses foi de 4.500 toneladas de pneus e borrachas.

O negócio faz parte da estratégia de crescimento, de acordo com a Ambipar, e é "aderente ao propósito de promover a economia circular, com maior presença geográfica e potencial para capturar sinergias."

A Ambipar não revelou os valores envolvidos na operação, como de costume. Já são cerca de 40 aquisições desde o IPO realizado pela companhia em 2020. Cristina Andriotti, CEO da Ambipar, disse em entrevista recente ao Talk Show Exame In os preços pagos são um segredo que só pertence à administração.

Nesses dois anos de companhia aberta, a Ambipar tem se tornado uma das principais alternativas para investidores que buscam por negócios na linha de sustentabilidade.

São mais de 40.000 investidores individuais com alguma participação na Ambipar e mais de 400 fundos entre seus acionistas, segundo os dados mais recentes divulgados pela empresa. A falta de informações sobre as sucessivas aquisições feitas pela companhia, no entanto, é vista com ressalvas por parte do mercado.

As ações da Ambipar acumulam queda de 6% desde o IPO, sendo que a desvalorização em relação à cotação máxima é próxima de 65%.