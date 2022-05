TALK SHOW EXAME IN: Ambipar conta como IPO multiplicou empresa por 5

A Ambipar foi uma das primeiras companhias a fazer uma oferta pública inicial (IPO) na B3, depois que a pandemia da covid-19 estourou. Era o meio de 2020. Cristina Andriotti, CEO da Ambipar Environment, conta no talk show EXAME IN que a companhia estava se preparando para listar ações desde 2012. E que, por isso, assim que o mercado de capitais deu os primeiros sinais de reabertura não precisou pensar duas vezes antes de acessá-lo.

De lá para cá, a companhia já fez cerca de 40 aquisições. A ambição é ter uma plataforma completa para oferecer às companhias, desde o diagnóstico, gestão, encaminhamento de resíduos, passando pelo mercado de carbono, até ações de resposta para situações de emergência. Com isso, o negócio não é mais sobre resíduos, apenas, mas sobre gestão ambiental, de forma abrangente. O quanto a companhia colocou nesse esforço é segredo, mas o resultado, não.

Em 2021, considerando todas as aquisições, a Ambipar alcançou um tamanho que resultou em uma receita líquida de R$ 2,7 bilhões, com quase R$ 750 milhões de Ebitda. Além de aquisições, a companhia também investe em pesquisa e desenvolvimento para criar e inovar no uso de resíduos. “Hoje temos mais de 20 patentes”, conta Cristiana.

Um ano antes de chegar à B3, em 2019, a Ambipar teve uma receita líquida de R$ 485 milhões — é 5 vezes maior hoje. Agora, a Ambipar já atua em 18 países e divide a operação em duas unidades: Ambipar Environment e Ambipar Response. A demanda internacional pelas soluções, segundo Cristina, veio dos próprios clientes que atuam fora do Brasil. "A questão ambiental virou meta também para os CEOs das companhias", ressalta a executiva, lembrando que quando começar a atuar nesse mercado essa não era a realidade.

