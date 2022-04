Ambev (ABEV3) reúne investidores e revela planos para o futuro

A Ambev (ABEV3) promove nesta terça-feira, dia 12, o seu dia anual de encontro com investidores, de forma virtual.

Com a pandemia cada vez mais sob controle e a reabertura total da economia e de bares e restaurantes, analistas e investidores pretendem ouvir da direção da empresa quais as expectativas para o consumo de cervejas no novo normal e como as iniciativas com uso de tecnologia vão participar e contribuir de forma crescente para as receitas.

"Nós esperamos compreender melhor em que extensão as plataformas digitais B2B e B2C têm sustentado crescimento e [ganhos de] eficiências, como se conectam com o core business, bem como com metas de longo prazo", escreveram os analistas Marcella Recchia, CFA, Fernanda Sayão e Gabriel Barrak, do Credit Suisse, em relatório.

Segundo os analistas, a direção da Ambev até aqui divulgou poucos KPIs (indicadores de performance) relacionados à Ventures, a frente de inovação do grupo, que reúne empresas como a Zé Delivery, de entregas para o consumidor final, e a BEES, a plataforma digital B2B que atende bares e restaurantes por meio de aplicativo ou site próprio. Isso dificulta ao mercado atribuir valor a essas iniciativas, o que poderia aumentar o cálculo do preço justo da ação.

Os analistas do Credit Suisse dizem que também estarão atentos a informações sobre a estratégia de crescimento e novos drivers no core business de venda de cervejas, em tópicos como portfólio, marcas e mudanças estruturais eventuais que possam sustentar o ganho de market share da companhia.

Em relatório por ocasião do resultado do quarto trimestre, os analistas Thiago Duarte e Henrique Brustolin, do BTG Pactual, apontaram atenção ao impacto da inflação sobre o resultado da companhia e a capacidade da Ambev de repassar esse aumento de custos para o preço da cerveja sem começar a perder market share.