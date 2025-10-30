Invest

Lucro líquido da Amazon cresce 38%; receita com nuvem sobe 20% no trimestre

As vendas totais subiram 13% na base anual, atingindo US$ 180,2 bilhões

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18h07.

A Amazon registrou nesta quinta-feira, 30, lucro líquido de US$ 21,2 bilhões no terceiro trimestre de 2025, ante US$ 15,3 bilhões no mesmo período de 2024, um aumento de 38%. O lucro por ação (LPA) foi de US$ 1,95, acima da previsão do mercado de US$ 1,58 e de US$ 1,43 registrado um ano antes.

No after-market, por volta das 17h30, as ações da big tech subiam 10,83%, a R$ 247,21.

As vendas totais da Amazon subiram 13% na base anual, atingindo US$ 180,2 bilhões, acima dos US$ 177,8 bilhões previstos pelo consenso Bloomberg.

Já as vendas na América do Norte subiram 11% ano a ano, alcançando US$ 106,3 bilhões, enquanto o faturamento no segmento Internacional aumentaram 14% ano a ano, para US$ 40,9 bilhões, ou 10% excluindo o efeito das variações cambiais.

O fluxo de caixa operacional aumentou 16%, atingindo US$ 130,7 bilhões nos últimos 12 meses, ante US$ 112,7 bilhões nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2024. O fluxo de caixa livre caiu para US$ 14,8 bilhões, principalmente devido a um aumento de US$ 50,9 bilhões nas compras de propriedades e equipamentos, comparado a US$ 47,7 bilhões nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2024.

AWS

A receita da Amazon Web Services (AWS), negócio de computação em nuvem da big tech, aumentou 20% no terceiro trimestre, superando as estimativas dos analistas quando comparado o trimestre anterior deste ano. Comparando com a receita do mesmo trimestre de 2024, AWS totalizou US$ 33 bilhões, um crescimento de 18,1% e acima dos US$ 32,42 bilhões previstos por analistas consultados pela StreetAccount.

Já o lucro operacional subiu 9% em relação ao ano anterior, para US$ 11,4 bilhões, também superando as estimativas e representando cerca de dois terços do lucro operacional total da big tech.

“Continuamos a ver forte impulso e crescimento em toda a Amazon à medida que a IA gera melhorias em todos os setores do nosso negócio”, disse Andy Jassy, presidente e CEO da Amazon.

"A AWS está crescendo em um ritmo que não víamos desde 2022, acelerando novamente para 20,2% ano a ano. Continuamos a observar forte demanda por IA e infraestrutura de tecnologia, e temos focado em ampliar a capacidade dessa mesma estrutura, adicionando mais de 3,8 gigawatts nos últimos 12 meses", completou.

 

