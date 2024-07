Ações da Zamp (ZAMP3) caem mais de 8% após anúncio de aumento de capital

As ações da ZAMP (ZAMP3) caem 8,44%, sendo negociadas a R$ 3,58, após o conselho de administração aprovar um aumento de capital social. A operação será deliberada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) no dia 26 de julho de 2024. A empresa é dona das operações do Burger King e Popeyes no Brasil.

A operação será realizada por meio de emissão privada de ações ordinárias, com a emissão de 78.631.580 a 131.578.948 novas ações ao preço de R$ 3,42 cada uma. O preço representa um desconto de aproximadamente 12,5% em relação à cotação do último fechamento.

O aumento de capital previsto varia entre R$ 268,92 milhões e R$ 450 milhões. Caso saia no topo, a emissão representaria cerca de 45% do atual valor de mercado da Zamp, próximo de R$ 980 milhões.

Quem poderá participar da operação?

A emissão privada de ações será oferecida diretamente aos acionistas da empresa, que têm direito de preferência. Esse direito garante que os acionistas atuais possam adquirir novas ações proporcionalmente à sua participação atual, evitando a diluição de sua participação na empresa. Para participar da AGE, os acionistas devem se cadastrar e enviar os documentos necessários até 24 de julho de 2024.

A AGE será realizada de modo exclusivamente digital, conforme a Resolução CVM nº 81. Não haverá possibilidade de comparecimento presencial ou de utilização de Boletim de Voto a Distância (BVD). A participação dos acionistas será via plataforma digital específica.