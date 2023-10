Petrobras (PETR4), Prio (PRIO3), 3R (RRRP3) e PetroRecôncavo (RECV3) disparam no Ibovespa hoje

As petroleiras são o destaque positivo do Ibovespa desta quarta-feira, 18. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) lideram as altas, subindo quase 2%. Em seguida vem as privadas: 3R (RRRP3), Prio (PRIO3) e PetroRecôncavo (RECV3).

Por volta das 12h30, as cotações das empresas no Ibovespa eram:

Petrobras ( PETR3 ) : + 1,87%

Petrobras ( PETR4 ) : + 1,65%

Prio ( PRIO3 ) : + 1,53%

3R ( RRRP3 ) : + 1,07%

PetroRecôncavo (RECV3) : + 0,98%

Guerra Israel-Hamas e o petróleo

O motivo para a alta das companhias não é uma novidade para os investidores: o petróleo está em disparada nos mercados internacionais. No intradia desta quarta, a cotação do barril do Brent sobe 1,54%, cotado a US$ US$ 91,28. O WTI também está em alta, avançando 1,92%, a US$ 87,06 o barril.

A matéria-prima é afetada pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio. A guerra entre Israel e o Hamas não parece ter um fim próximo, com pessoas sendo vitimadas nos dois lados do conflito. Na última terça, 16, um novo capítulo sangrento deixou o mundo em perplexidade.

Um hospital na Faixa de Gaza foi bombardeado e deixou pelo menos 500 pessoas mortas, incluindo crianças. Inicialmente, autoridades israelenses afirmaram não saber se o ataque havia partido deles, mas depois negaram e passaram a atribuir à Jihad Islâmica. A Autoridade Palestina, por outro lado, acusa Israel pelo bombardeio.

Em meio às incertezas, os investidores temem que o Irã adentre o conflito, em defesa dos palestinos. O ministro das Relações Exteriores do país, Hossein Amir-Abdollahian, apelou por um boicote total e imediato a Israel, incluindo um embargo de petróleo.

Com a tensão atingindo as máximas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou nesta manhã a Israel na tentativa de apaziguar o conflito. O republicano tinha encontros marcados com autoridades da Palestina e da Jordânia, mas ambos cancelaram após o bombardeio de ontem.