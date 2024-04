Ações da Paramount sobem após anúncio de possível compra pela Sony

Após o anúncio de que a Sony e a Apollo Global estão avaliando comprar a Paramount, as ações da empresa subiram 13,4% na sexta-feira, 19. A compra se daria na forma de uma joint venture entre as duas empresas.

De acordo com a Reuters, ainda não foi feito contato direto com a Paramount. A companhia estaria ainda considerando uma fusão com a Skydance Media. Há relatos de que a National Amusements, controladora da Paramount, já teria dado o sinal verde para um possível acordo.

Por outro lado, se confirmada a compra da Paramount pela Sony, a empresa japonesa possivelmente absorveria as operações da Paramount, que então se tornaria um de seus selos. A Sony ficaria com a maior porcentagem da companhia, enquanto à Apollo restaria uma minoria.

De acordo com a Bloomberg, a japonesa é a única gigante do entretenimento que não possui um serviço de streaming. Assim, poderia ser lucrativo para a Sony tomar conta do Paramount+, que no final de 2023 contava com 63 milhões de assinantes.

Mesmo com o sucesso recente, as ações da Paramount caíram um total de 13,6% neste ano. Nos últimos doze meses, a queda é de quase 44%.