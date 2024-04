Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana; veja trailers

Entre ação e suspense, documentários e filmes, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Max, estreia da série documental O Lado Sombrio da TV Infantil, que apresenta acesso inédito a relatos das principais figuras que trabalharam com Schneider na Nickelodeon, incluindo ex-membros do elenco, seus familiares, e equipes de séries. Já na Netflix, estreia de Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes que dá continuidade à épica saga de Kora e dos guerreiros sobreviventes.

Franklin (Apple TV+)

Baseada no livro “A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America”, da escritora vencedora do Pulitzer Stacy Schiff, a série conta a emocionante história de uma das maiores apostas da carreira de Benjamin Franklin. Em dezembro de 1776, ele já era famoso mundialmente por seus experimentos elétricos, mas sua paixão e seu poder são colocados sob teste – enquanto o destino da independência norte-americana está em jogo – quando embarca em uma missão secreta rumo à França.

Aos 70 anos, sem qualquer treinamento diplomático, Franklin convenceu uma monarquia absolutista a apoiar o experimento da democracia norte-americana. Pela virtude de sua fama, carisma e engenhosidade, Franklin superou espiões britânicos, informantes franceses e colegas hostis, tudo isso enquanto arquitetava a aliança franco americana de 1778 e a paz final com a Inglaterra, de 1783. A missão francesa, de oito anos, foi o serviço mais vital de Franklin ao seu país, sem o qual os Estados Unidos não teriam vencido a Revolução para Independência (1776-1783).

O Lado Sombrio da TV Infantil (MAX)

A série documental apresenta acesso inédito a relatos das principais figuras que trabalharam com Schneider na Nickelodeon, incluindo ex-membros do elenco, seus familiares, e equipes de séries conhecidas como Tudo Em Cima (All That), Zoey 101, iCarly e Brilhante Victória (Victorious).

Ao longo de quatro episódios são apresentados relatos emocionantes, que narram uma série de acontecimentos ocorridos durante anos, revelando um ambiente repleto de alegações de abuso, racismo, sexismo, e comportamentos inapropriados, além de histórias exclusivas sobre a presença de predadores infantis nos sets de filmagem. As entrevistas, complementadas com imagens de arquivo (algumas das quais nunca foram transmitidas), cenas dos programas de TV e comentários das redes sociais, buscam contextualizar e ressignificar muitos momentos dentro dessas séries.

Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes (Netflix)

Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes dá continuidade à épica saga de Kora e dos guerreiros sobreviventes. Ao lado do corajoso povo de Veldt, eles estão prestes a sacrificar o que for preciso para defender o vilarejo que se tornou lar de quem perdeu tudo e todos na luta contra o Mundo-Mãe. Às vésperas da batalha, cada um deles precisa encarar as verdades sobre o próprio passado e os motivos que os levaram a lutar. Com o reino disposto a aniquilar os rebeldes a qualquer custo, laços são formados, heróis emergem e lendas nascem.

Fallout (Prime Video)

Baseado em uma das maiores séries de videogame de todos os tempos, Fallout é a história de quem tem e quem não tem em um mundo onde não há quase nada para se ter. 200 anos após o apocalipse, os gentis habitantes dos luxuosos abrigos radioativos são forçados a retornar à paisagem infernal irradiada que seus ancestrais deixaram para trás - e ficam chocados ao descobrir um universo incrivelmente complexo, alegremente estranho e altamente violento esperando por eles.

Planeta Vivo (Netflix)

A equipe vencedora do Emmy, criadora de Os Parques Nacionais Mais Fascinantes do Mundo, apresenta uma análise reveladora da rede secreta de conexões que nos une e promove o fenômeno mais mágico do planeta: a vida. Com narração original da vencedora do Oscar Cate Blanchett, esta série documental percorre o mundo para mostrar criaturas e ecossistemas extraordinários, dos mais variados portes, que trabalham juntos para ajudar a restaurar e manter o Planeta Vivo.