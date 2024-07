Ações da Microsoft caem até 7% no aftermarket após resultados do 2º trim.

A Microsoft apresentou seu balanço do segundo trimestre na noite desta terça-feira, 30. Embora o resultado tenha ficado em linha com o esperado para o lucro – e superado as estimativas em receita –, investidores estão receosos com o desempenho em nuvem do gigante de tecnologia.

As ações da empresa operam em queda nas negociações do aftermarket, após o fechamento do pregão. Os papéis chegaram a cair 7% por volta das 17h40.

Resultado da Microsoft no 2º trimestre

O lucro líquido da empresa foi de US$ 22,04 bilhões, alta de 10% frente aos US$ 20,08 bilhões registrados no ano anterior. Já a receita teve alta de 15%, alcançando US$ 64,7 bilhões.

O segmento de nuvem – que inclui Azure, Windows Server, Nuance e GitHub – gerou US$ 28,52 bilhões em receitas. Apesar da alta de 19%, o montante ficou abaixo do consenso de US$ 28,68 bilhões entre os analistas consultados pela StreetAccount e compilados pela CNBC.

A receita do Azure e de outros serviços em nuvem cresceu 29% durante o trimestre. Analistas consultados pela CNBC e StreetAccount esperavam crescimento de 31%.

O negócio de nuvem da Microsoft está no centro das atenções dos investidores porque está conectado à inteligência artificial (IA). A empresa está competindo com concorrentes como Amazon e Google para atrair empresas e startups para seus serviços na esteira do avanço dos modelos generativos de IA.