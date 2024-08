Ações da Bayer disparam após vitória na Justiça dos EUA

As ações da Bayer saltavam 11% no pregão da manhã (às 10h06 de Brasília) quando a empresa alemã disse que obteve uma vitória legal em seu processo sobre alegações de que a exposição ao seu popular herbicida Roundup levou ao câncer.

A empresa anunciou na quinta-feira que o 3º Tribunal de Apelações dos EUA na Filadélfia decidiu a seu favor contra a alegação de David Schaffner, alegando que a corporação Monsanto — que a Bayer adquiriu em 2018 — violou a lei estadual ao não adicionar um aviso de câncer ao rótulo Roundup, segundo a CNBC.

Schaffner foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin — um tipo de câncer que afeta o sistema linfático — em 2006. Ele e sua esposa Theresa Sue processaram a Monsanto em maio de 2019.

Schaffner, um paisagista, alegou que foi exposto ao Roundup tanto profissionalmente quanto como proprietário de propriedade privada.

Escrevendo para um painel de três juízes, o juiz Michael Chagares disse que a Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas exige uniformidade dos requisitos de rotulagem da lei estadual, impedindo a obrigação de adicionar um aviso de câncer ao Roundup na Pensilvânia neste caso.

Chip Becker, um advogado dos Schaffners, expressou decepção com a decisão do tribunal e disse que a lei federal não deve impedir a alegação de falha em avisar de seus clientes, que revisarão suas opções legais, de acordo com a Reuters.

A Bayer está atolada em um conflito legal sobre o Roundup, com a Reuters estimando que 165.000 acusações foram feitas contra o produto nos EUA, das quais cerca de 54.000 permanecem, após um acordo de US$ 10,9 bilhões em 2020.

Na quinta-feira, a Bayer observou que a decisão da Filadélfia entra em conflito com decisões tomadas por outros tribunais federais de apelação e pediu à Suprema Corte dos EUA para presidir.

“Esta decisão cria uma divisão de circuito entre os tribunais federais de apelação e necessita de uma revisão pela Suprema Corte dos EUA para resolver esta importante questão de direito”, disse a Bayer, acrescentando que está “considerando o impacto desta decisão em outros litígios pendentes".