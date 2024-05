Bayer inaugura fazenda-modelo em SP com foco em regeneração do solo

A Bayer apresentou na terça, 14, sua segunda parceria com uma fazenda no Brasil para demonstrar o avanço de novas tecnologias. A fazenda Estância, em Pirassununga, no interior de São Paulo, apresentará referências em agricultura regenerativa.

A Estância pertence à família Vick e possui 1.100 hectares, onde se planta soja, milho, sorgo, mandioca e cana-de-açúcar. A Bayer escolheu a propriedade porque buscava um parceiro no estado de São Paulo, onde há grande população, e que já trabalhasse com regeneração do solo há algum tempo.

A agricultura regenerativa usa uma série de técnicas, como a rotação de culturas, para preservar o solo. Como resultado, há aumento de produtividade e também maior retenção de carbono no terreno.

“Quando olho minha curva de produtividade de soja dos últimos cinco anos, vejo ela estável. Posso não ter produzido mais por conta dos desafios climáticos, mas em compensação tive menos perdas, graças a um solo mais saudável”, diz Aline Vick, uma das proprietárias.

Na fazenda, há um exemplo prático, quase como um gráfico plantado na terra: uma área com plantação de milho mostra que era preciso plantar uma área de 92 m² para obter uma saca de milho em 1950. Nas décadas seguintes, houve aumento da eficiência e hoje é possível colher uma saca de milho com 59 m² de área plantada, em média. As áreas ocupadas pelas plantações são mostradas de forma real.

A Estância pode ser visitada por outros produtores e pesquisadores mediante agendamento, para conhecer os avanços obtidos. O local receberá primeiro alguns pré-lançamentos da Bayer. "Toda vez que a gente tem um produto novo, a gente apresenta primeiro para os produtores parceiros testarem, nos darem feedbacks, e promovemos novos tecnologias. mas nada impede de fazermos testes e pesquisas científicas aqui", diz Carolina Graça, diretora de Sustentabilidade da Bayer para a América Latina.

"Tivemos mais de 300 visitantes antes da inauguração. Imagina depois", comenta.

Além da Estância, a Bayer tem parceria no Brasil também com a fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Água Fria de Goiás (GO), propriedade da família Fiorese, desde 2016. No mundo, a empresa tem parcerias com 29 fazendas em 14 países.