Arm na Nasdaq: maior IPO do ano é avaliado em US$ 54,5 bilhões

A Arm, designer de chips britânica, inicia nesta quinta-feira, 13, as operações na bolsa de Nova York. Na véspera, o maior IPO do ano conseguiu obter uma avaliação de US$ 54,5 bilhões, com preço por American Depositary Share (ADR) de US$ 51.

O valor ficou abaixo dos US$ 64 bilhões pelo qual o SoftBank adquiriu a participação adicional de 25% na empresa. Ainda assim, a cifra é superior ao acordo que o fundo japonês de investimentos tentou firmar para vender a Arm à Nvidia, mas que foi barrado por antitruste pelos órgãos regulatórios.

Segundo informações da Bloomberg News, a Arm fixou o preço de seu IPO em US$ 51 por ação, no topo da faixa indicada, por decisão do CEO do Softbank, Masayoshi Son.

Na última quarta, em encontro com banqueiros e investidores, foi sugerido o preço de US$ 52 - o que permitiria US$ 100 milhões adicionais ao montante -, porém o executivo escolheu 'não arriscar uma estreia saudável'.

IPO da Arm

Apesar das expectativas, essa não será a primeira vez que a fabricante de chips britânica é listada em uma bolsa. Os papéis da Arm foram negociados nos balcões de Londres e Nova York, antes da aquisição do Softbank, em 2016, por US$ 32 bilhões.

Com esse que é o maior IPO do ano, a Arm deve levantar US$ 4,87 bilhões para o SoftBank com base em 95,5 milhões de ADRs. Depois de abrir o capital, o fundo japonês manterá o controle de cerca de 90% das ações da empresa.