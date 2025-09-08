Invest

Acabou a magia? Ações da Pop Mart, da boneca Labubu, caem 7%; demanda fraca preocupa

Investidores realizam lucros e queda na procura por bonecas Labubu pressiona papéis da fabricante chinesa

O brinquedo Labubu, da Pop Mart, que virou fenômeno no mundo ( VCG/VCG/Getty Images)

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 19h19.

As ações da Pop Mart caíram 7% na bolsa de Hong Kong, nesta segunda-feira, 8, após preocupações sobre a demanda pelos produtos da empresa. A queda ocorreu após a companhia entrar em dois índices importantes: Hang Seng e Hang Seng China Enterprises.

Os papéis da fabricante de bonecas Labubu chegaram a recuar 8,9%, na maior baixa em cinco meses. A queda aconteceu no mesmo dia em que a Pop Mart passou a fazer parte dos índices, o que levou investidores a vender ações e garantir os ganhos acumulados.

Demanda fraca

A queda também está ligada ao lançamento de uma nova mini-boneca Labubu no final do mês passado, quando alguns sinais preocupantes começaram a aparecer.

Jeff Zhang, analista da Morningstar Inc., explicou à Bloomberg que “os preços caíram devido à reposição de estoques e à redução da demanda por algumas séries. Além disso, há feedback negativo sobre a qualidade dos novos produtos, um ponto que a administração precisa resolver rapidamente”.

