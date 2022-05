5 ações que pagam dividendos acima do CDI

A alta da taxa Selic aumentou a atratividade da renda fixa, impulsionando os ganhos com investimentos atrelados ao CDI, que hoje está em 12,65%.

Embora a rentabilidade esperada seja a maior para a renda fixa dos últimos anos, algumas das ações da bolsa poderão pagar dividendos ainda mais robustos a seus acionistas.

Uma das formas de identificar quais são as companhias com maior potencial de dividendos é com base nos pagamentos passados. Mas mudanças no modelo de negócios ou a fase do setor têm influência significativa nas distribuições de lucros futuros. Ou seja, dividendos passados não são garantia para os próximos proventos e há espaço para surpresas.

Para identificar com maior precisão quais empresas serão as maiores pagadoras de dividendos, a Exame tomou como base relatórios do BTG Pactual com estimativas de distribuição de proventos para este ano.

Confira quais empresas terão dividendos superiores ao CDI, segundo analistas do BTG.

1. Petrobras

Ticker: PETR4 | Dividend Yield*: 15% | Preço-alvo: R$ 41

A Petrobras tem apresentado melhora em seus indicadores operacionais a cada trimestre, beneficiada pela alta do petróleo, negociado acima de US$ 100 por barril. Em 2021, a companhia deu lucro recorde de R$ 106 bilhões e já bateu R$ 44,6 bilhões de lucro somente no primeiro trimestre deste ano. Apesar de seu desempenho recente, o BTG tem recomendação neutra para os papéis, devido ao risco político que envolve a companhia, especialmente, em ano de eleições.

2. Braskem

Ticker: BRKM5 | Dividend Yield*: 14,5% | Preço-alvo: R$ 68

A pressão de margem sobre produtos petroquímicos segue como um desafio para a Braskem, mas analistas do BTG veem um grande momento do ponto de vista micro da empresa. A recomendação de compra, segundo os analistas, é "baseada na crença de que os fundamentos petroquímicos e o valuation devem prevalecer", apesar do cenário macroeconômico. Além da perspectiva de dividendos gordos para este ano, o banco projeta potencial de alta acima de 50% para as ações da Braskem.

3. Cosan

Ticker: CSAN3 | Dividend Yield*: 13,4% | Preço-alvo: R$ 39

Holding com participação em empresas como Raízen, Compass, Moove e Rumo, a Cosan é mais uma alternativa para investidores em busca de dividendos. Mas, assim como a Braskem, é o no potencial de valorização que analistas do BTG veem a maior oportunidade. O preço-alvo do banco para a Cosan indica que as ações da companhia pode mais do que dobrar. "A ação agora parece descontada considerando a resiliência e diversificação de sua geração de fluxo de caixa" disseram os analistas em relatório.

4. MRV

Ticker: MRVE3 | Dividend Yield*: 13,6% | Preço-alvo: R$ 23

As ações da MRV entraram em patamares considerados atrativos pelo BTG, após caírem mais de 40% nos últimos 12 meses pressionadas pelos efeitos da alta de juros sobre o setor. A expectativa do banco é de que o múltiplo Preço/Lucro da incorporadora caia de 6x para 4,3x neste ano, com o valor patrimonial da companhia ficando acima de seu valor de mercado.

5. Plano & Plano

Ticker: PLPL3 | Dividend Yield*: 27,4% | Preço-alvo: R$ 13

Também pressionada pelo cenário macroeconômico, as ações da construtora Plano & Plano (PLPL3) já desabaram mais de 70% desde seu IPO no segundo semestre de 2020. A queda, porém, pode representar uma das maiores oportunidades da bolsa. Pelas projeções do BTG, a companhia ainda pode subir mais de 400% até bater o preço-alvo dos analistas. Se a ação não subir, os analistas estimam dividendos de 27,4% do valor da ação para os acionistas. Para 2023 e 2024, o BTG espera que o dividend yield da Plano & Plano fique em 59% e 71,7%, respectivamente.

Faixa bônus: Vale

Ticker: VALE3 | Dividend Yield*: 11,65% | Preço-alvo: R$ 115

Uma das maiores pagadoras de dividendos dos últimos anos, a Vale deve seguir distribuindo proventos robustos aos acionistas -- mas, pelas contas do BTG, abaixo do CDI atual. Porém o programa de recompra de 500 milhões de ações anunciada pela companhia, segundo o banco, mantém a companhia entre as grandes oportunidades de da bolsa. " Indiscutivelmente, esta é uma indicação da administração de que as recompras são agora uma rota preferencial de retorno de caixa (versus dividendos), embora esperemos que ambos permaneçam em vigor", disseram em relatório.

* Com base no preço das ações no fechamento de terça-feira, 17