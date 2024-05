Stock options: Descubra o que são e como funcionam

Vantagens das stock options

Para os beneficiários, as stock options oferecem a chance de participar do crescimento da empresa e potencialmente lucrar com a valorização das ações. Isso cria um vínculo entre o sucesso individual e o sucesso da empresa. Para as empresas, esse benefício ajuda a reter talentos, pois funcionários com participação acionária tendem a ser mais comprometidos e alinhados com os objetivos organizacionais.

Cuidados com um programa de stock options

Para que as stock options não sejam consideradas verba trabalhista, é importante que sua concessão não esteja vinculada diretamente ao desempenho do colaborador. As empresas devem comunicar claramente que os colaboradores estão assumindo um risco de mercado ao aceitar esse benefício, destacando a natureza especulativa do investimento.

