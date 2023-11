Não é só home office: empresas apostam em outros benefícios na tentativa de reter profissionais

Mesmo com a demanda pós-pandemia para o retorno do trabalho presencial, algumas empresas optaram em manter o trabalho home office ou híbrido. Grandes companhias como Google, Salesforce e Amazon anunciaram recentemente que adotaram políticas de retorno ao modelo presencial/híbrido. Outras, como o Zoom, decidiram que funcionários que moram perto do escritório precisam ir ao local ao mínimo 2 vezes por semana. No entanto, há empresas que seguem apostando firme no modelo home office, seja oferecendo mais flexibilidade para seus funcionários ou permitindo que empresas contratem talento em qualquer lugar do mundo. Conheça algumas delas:

Trabalho no exterior por 120 dias

A Revolut, app financeiro global, trabalha em esquema remoto ao redor do mundo e recentemente anunciou o aumento de sua política de trabalho no exterior de 60 para 120 dias. Para a empresa, o benefício colabora com sua cultura interna de privilegiar uma rotina ágil e permite que seus funcionários trabalhem em uma cidade diferente daquela que está em seu contrato de trabalho.

A flexibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo proporciona oportunidades para troca de experiências, aprendizados e acelera o desenvolvimento profissional, segundo Glauber Mota, CEO da Revolut para o Brasil.

“No nosso escritório do Brasil, parte do nosso time trabalha para a operação local e os demais atuam para times globais da empresa. O que estamos fazendo globalmente é permitir que nossos talentos tenham flexibilidade para atuar de outra localidade a sua escolha, o que é um diferencial perante outras empresas que apenas permitem o home-office em seu país de origem.”

A Revolut também é conhecida por oferecer uma conta global com mais de 30 moedas, produto que facilita a vida de quem trabalha para empresas no exterior e precisa receber e enviar dinheiro em moeda estrangeira.

Sem limitação para licenças

A N5, empresa de software para indústria financeira, nasceu em 2017 já com a cultura de trabalho totalmente remoto. Eles acreditam que este modelo de trabalho abre um leque de opções em contratações, sem restringir os talentos a uma única cidade, por exemplo. Atualmente, eles contam com equipes em 15 países.

“Acreditamos que a flexibilidade é muito importante como um valor que aplicamos a todos os aspectos da nossa cultura e hábitos. Poder contar com funcionários em países distintos, de diferentes nacionalidades e vivências é essencial para nós. Esse crossover de conhecimento e cultura é muito enriquecedor e, com certeza, é o segredo do sucesso da N5”, diz Maria Luz Pochettino, diretora de RH da N5.

Além do trabalho totalmente home office, a empresa não limita a licença dos funcionários (como: perda de um familiar, licença maternidade, etc) ao que está na lei, eles buscam sempre entender as necessidades e acompanhar cada caso. Outras ações que a empresa oferece são: licença paternidade estendida, horários de trabalho flexíveis, treinamentos técnicos e cursos de idiomas - inglês, espanhol e português.

Aquisição de ações da empresa

Na WeClever, plataforma pioneira em IA conversacional, o anywhere office explora e valoriza todo o potencial dessa forma de trabalho. “O modelo traz benefícios tanto para a empresa quanto para a equipe. Para nós, um dos principais é a ampliação da diversidade. Atuamos na contratação de pessoas sem qualquer tipo de viés que possa limitar-nos geograficamente, socialmente, etc. Além disso, desenvolvemos um modelo de contratação com inteligência artificial que elimina qualquer viés no processo de seleção de candidatos, reforçando nosso compromisso e respeito por todas as pessoas”, explica Marcelo Colleoni, CHRO na WeClever.

“Para a equipe, acreditamos que o convívio familiar mais amplo contribui para a qualidade de vida e o engajamento de nossos profissionais. Além disso, economizamos tempo em deslocamentos entre casa e escritório, o que permite que a equipe dedique mais tempo a outras atividades. Qualquer modelo de trabalho tem seus impactos, e trabalhamos incansavelmente para aprimorar e maximizar os aspectos positivos desse formato. Também estamos atentos para garantir que a experiência de integração de nossa equipe seja sempre uma experiência "Uau", tanto para os funcionários quanto para seus familiares”, afirma o executivo. Entre os benefícios da empresa, estão licenças maternidade e paternidade estendidas (180 dias para mulheres e 30 dias para homens), ajuda de custo para o home-office e opção de stock option, em que alguns funcionários podem adquirir ações da empresa.

"O bem-estar do nosso funcionário é muito importante para nós e buscamos constantemente aprimorá-lo. Queremos não só que ele se sinta acolhido pela empresa, mas parte dela", finaliza o CHRO.

Atuação no Brasil ou em Portugal

Fundada em 2013, a MB Labs é uma empresa focada em consultoria de tecnologia que oferece ao mercado soluções que integram design, tecnologia, estratégia, e engenharia de software com uma gama de produtos e serviços digitais. Atualmente a companhia conta com cerca de 200 funcionários que atuam totalmente no formato home-office por todo o Brasil, em estados como Piauí, Bahia, Brasília, Minas Gerais, entre outros, além de Portugal.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: horário flexível, benefício maternidade e paternidade, incentivo a certificação em tecnologia, eventos, palestras e treinamentos internos, entre outros.