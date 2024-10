Quanto rendem R$ 50 mil na poupança por dia?

Com a Selic a 10,75% ao ano, o rendimento da poupança volta a ser um tema de interesse para investidores. Embora a poupança seja uma opção segura e de fácil acesso, é importante entender quanto realmente rende esse investimento em comparação com outras alternativas do mercado. A seguir, veja quanto R$ 50 mil aplicados na poupança rendem por dia e como isso se compara com outras opções de investimento.

1. Rendimento da poupança com Selic a 10,75%

Desde 2012, a poupança segue uma regra de rendimento atrelada à taxa Selic. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a Taxa Referencial (TR). Assim, com a Selic em 10,75%, o rendimento da poupança é fixo em 0,5% ao mês, o que equivale a cerca de 6,17% ao ano.

Para calcular o rendimento diário de R$ 50 mil na poupança, dividimos o rendimento anual de 6,17% por 365 dias. O resultado é um rendimento diário de aproximadamente R$ 8,45 por dia.

Cálculo:

Rendimento anual = 50.000 x 6,17% = R$ 3.085 por ano

Rendimento diário = 3.085 ÷ 365 = R$ 8,45 por dia

2. Comparação com o Tesouro Selic

O Tesouro Selic é uma alternativa de baixo risco e oferece rendimentos superiores à poupança. Com a Selic em 10,75%, o rendimento do Tesouro Selic é diretamente atrelado à taxa básica de juros, o que resulta em uma rentabilidade próxima a 10,75% ao ano, já descontando impostos e taxas.

Cálculo:

Rendimento anual do Tesouro Selic = 50.000 x 10,75% = R$ 5.375 por ano

Rendimento diário = 5.375 ÷ 365 = R$ 14,72 por dia

Nesse caso, o rendimento diário de R$ 50 mil no Tesouro Selic seria de cerca de R$ 14,72, quase o dobro do que na poupança.

3. Comparação com CDBs de bancos

Outra opção de investimento são os CDBs (Certificados de Depósito Bancário), que oferecem rentabilidade atrelada a um percentual do CDI (que acompanha a Selic). Alguns CDBs pagam 100% do CDI, o que atualmente gera um retorno próximo de 10,65% ao ano, semelhante ao Tesouro Selic.

Cálculo:

Rendimento anual do CDB a 100% do CDI = 50.000 x 10,65% = R$ 5.325 por ano

Rendimento diário = 5.325 ÷ 365 = R$ 14,59 por dia

Com um CDB que pague 100% do CDI, o rendimento diário também seria em torno de R$ 14,59, superando o rendimento da poupança.

4. Comparação com fundos de renda fixa

Os fundos de renda fixa, dependendo da taxa de administração e do desempenho, podem oferecer retornos parecidos com o Tesouro Selic e CDBs. No entanto, é importante avaliar os custos envolvidos, como a taxa de administração, que pode diminuir a rentabilidade líquida.

Supondo um fundo de renda fixa que renda 100% do CDI com uma taxa de administração de 1% ao ano, o rendimento líquido seria de cerca de 9,65% ao ano.

Cálculo:

Rendimento anual do fundo de renda fixa = 50.000 x 9,65% = R$ 4.825 por ano

Rendimento diário = 4.825 ÷ 365 = R$ 13,21 por dia

Nesse caso, o rendimento diário seria de aproximadamente R$ 13,21, ainda acima da poupança, mas inferior ao Tesouro Selic e aos CDBs.

Poupança x outros investimentos

Com a Selic a 10,75%, a poupança rende cerca de R$ 8,45 por dia para um investimento de R$ 50 mil, o que é significativamente inferior ao rendimento de outras opções de baixo risco, como o Tesouro Selic e CDBs. Esses investimentos podem render mais de R$ 14 por dia, oferecendo retornos consideravelmente superiores. Para quem busca segurança e maior rentabilidade, vale a pena considerar essas alternativas à poupança.