Quanto rendem R$ 10 mil por mês no CDB?

Investir em CDB (Certificado de Depósito Bancário) é uma das opções mais populares entre os brasileiros que buscam rendimento com segurança, já que essa aplicação é garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até um limite de R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. Mas quanto rende um investimento de R$ 10 mil por mês em CDB, considerando a taxa Selic a 10,5%?

Rendimento do CDB a 100% do CDI

O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) acompanha de perto a taxa Selic, que atualmente está em 10,5% ao ano. Um CDB que paga 100% do CDI, portanto, teria uma rentabilidade aproximada de 10,5% ao ano. Vamos fazer o cálculo aproximado de quanto renderiam R$ 10 mil investidos por mês.

Em um mês, a rentabilidade anualizada de 10,5% representa aproximadamente 0,83% ao mês. Portanto, o rendimento mensal de R$ 10 mil seria algo próximo de:

10000 * 0.0083 = 83 reais no primeiro mês.

Esse valor pode variar dependendo dos impostos, como o Imposto de Renda, que incide sobre os rendimentos dos CDBs conforme a tabela regressiva, e do prazo de aplicação.

Comparação com a poupança

A poupança, por outro lado, atualmente rende 0,5% ao mês mais a TR (Taxa Referencial). Considerando a TR próxima de zero, a rentabilidade da poupança seria de aproximadamente 0,5% ao mês. Aplicando essa taxa de rendimento ao mesmo valor de R$ 10 mil:

10000 * 0.005 = 51 reais aproximadamente no primeiro mês.

Portanto, a poupança renderia bem menos do que um CDB a 100% do CDI.

Comparação com Tesouro Selic

Outro investimento bastante procurado é o Tesouro Selic, que acompanha diretamente a taxa Selic. Com a Selic em 10,5% ao ano, o rendimento mensal seria próximo a 0,83%, semelhante ao CDB a 100% do CDI.

No Tesouro Selic, o cálculo para os mesmos R$ 10 mil seria:

10000 * 0.0083 = 83 reais no primeiro mês.

Assim como o CDB, o Tesouro Selic também tem incidência de Imposto de Renda conforme a tabela regressiva, o que pode impactar o rendimento final.

Por que você deve saber sobre o CDB

O CDB a 100% do CDI oferece um rendimento competitivo quando comparado a outras opções conservadoras como a poupança e o Tesouro Selic. Se o investidor estiver disposto a assumir um pouco mais de risco, há CDBs que oferecem rendimentos superiores a 100% do CDI, o que pode aumentar ainda mais os ganhos.

No entanto, ao decidir qual investimento escolher, é importante considerar outros fatores, como o prazo de resgate, a liquidez e a incidência de impostos, além do perfil de risco do investidor.